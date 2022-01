Českých hokejistov trápi koronavírus: Je olympiáda v ohrození!?

Šesť českých hokejistov vo výbere trénera Filipa Pešána (44) pre ZOH v Pekingu malo pozitívny test na koronavírus. Pešán to v piatok potvrdil novinárom pri online rozhovore.

Hovorca reprezentácie Zdeněk Zikmund uviedol, že dvanásťčlenný tím sa rozdelí na dve skupiny, pričom hráči s negatívnymi výsledkami nastúpia od soboty do sprísneného módu izolácie. "Hráči s negatívnym testom nastúpia do bubliny a budeme chcieť, aby odleteli 27. januára do Pekingu," citoval Pešána portál idnes.cz.

Tréner Čechov nešpecifikoval mená hráčov, ktorým vyšiel negatívny test. "Výsledky každodenného testovania sú iné. Nie som schopný povedať, kto a kedy sa presne vráti z karantény.

Niektorí boli pred príletom negatívni, po prílete pozitívni, bol v tom ´veľký guláš´. Jediné, čo viem, že sa pozitívni i negatívni hráči testujú na dennej báze," dodal Pešán.

Česi sa od pondelka pripravujú v pražskej O2 Aréne. Postupne sa v rôznych termínoch pripojujú k tímu hokejisti, ktorí sa do kempu zapoájajú z prerušenej KHL.