Záverečná nominácia do Pekingu bez Lantošiho: Mrzí ma to

Hokejový útočník Róbert Lantoši vlani v slovenskom drese nechýbal na majstrovstvách sveta v Rige ani na olympijskej kvalifikácii v Bratislave.

Napriek tomu sa 26-ročný rodák z Prievidze a zároveň legionár zo švédskeho Linköpingu nedostal do záverečnej nominácie trénera Craiga Ramsayho na zimné olympijské hry v Pekingu.

"Samozrejme, že ma to mrzí, ale život ide ďalej. Na nikoho som nezanevrel. Držím chalanom palce a verím, že urobia čo najlepší výsledok. Hokejový život ide ďalej," uviedol Róbert Lantoši v rozhovore na webe hokejportal.net.

"Sústredil som sa na klubový hokej, do toho mi prišiel COVID, karanténa mi končí akurát v stredu. Nerozmýšľal som nad vecami, ktoré prídu. Konečne som sa ako-tak rozbehol, lebo prvá polovica sezóny nebola úplne podľa predstáv. Teraz som spokojný. Všetko je tak ako má byť. Akurát ma mrzí olympijská neúčasť," dodal Lantoši.

Rýchly krídelník po tohtosezónnom prestupe v rámci Švédska z Rögle do Linköpingu odohral 24 zápasov so ziskom 14 bodov za 5 gólov a 9 asistencie. "Moja aj tímová hra sa zlepšujú. Hrávam pravidelne prvý útok, som v presilovke, takže teraz je to naozaj dobré. Viem, z akého dôvodu som odchádzal z Rögle. Nebolo to výkonmi, ale tým, že mi nedali sľúbený priestor. Prechod do iného klubu bol pre mňa len plusom, mojou psychikou to ani nepohlo. V Linköpingu som momentálne veľmi spokojný," zhodnotil Lantoši.

Na podotknutie, že pre slovenských fanúšikov je práve absencia jeho mena pre Peking 2022 najväčšie prekvapenie, odpovedal: "Doteraz som bol skôr skokan, tak teraz som možno najväčšie prekvapenie. To som ešte nikdy nebol. Ale neberiem to tragicky. Je to hokej, bolo tam 25 miest, takže nie každý sa mohol vojsť. Nemám z toho nejaký psychický problém.“