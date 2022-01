Čajkovič prispel k víťazstvu Syracuse: Vyhlásili ho za hviezdu zápasu!

Útočník Syracuse Crunch strelil svoj tretí gól v sezóne a pomohol ním k víťazstvu 4:3 po predĺžení nad Uticou Comets.

Čajkovič, ktorého v roku 2019 draftovala v 3. kole Tampa Bay Lightning, zvýšil v polovici tretej tretiny na 3:1 pre svoj tím.

Max Cajkovic puts home the rebound for his 3rd goal of the AHL season! Frank Hora and Antoine Morand pick up the assists. pic.twitter.com/E6qkWGR7Y3