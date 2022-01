Zvolen skresal náskok vedúceho Slovana: Banskobystričania zaskočili favorita z Nitry

V utorkovej dohrávke 18. kola Tipos extraligy zvíťazili hokejisti HC ‘05 Banská Bystrica na ľade HK Nitra 5:2. V neúplnej tabuľke im patrí 9. priečka, Nitrania zotrvali na 4. mieste.

Tipos Extraliga - výsledky

HK Nitra - HC ‘05 Banská Bystrica 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Góly: 31. Bajtek (Nemec, Holešinský), 48. Varga (Nemec) - 5. Kabáč (Výhonský, Crevier-Morin), 9. Jendroľ (Crevier-Morin, Melcher), 41. Výhonský, 44. Tamáši, 58. Sojka (Jendroľ). Rozhodovali: Stano, Výleta - Crman, Valo, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.

Nitra: O’Connor – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Raskob, Pupák, Bodák, Rais – Buček, Baláž, Holešinský – A. Sýkora, Rockwood, Hrnka – Bajtek, Varga, Múčka – Drábek, Šramaty, Volko

Banská Bystrica: Weninger - Bačík, Cardwell, Crevier-Morin, Björkung, Kostromitin, Boldižár, Rákoš – Šoltés, Berger, Gabor – Galbavý, Bubela, Michaud – Kabáč, Tamáši, Výhonský – Melcher, Sojka, K. Jendroľ



Úvodná tretina patrila jasne hosťom. Nitrania mali slabý pohyb a “barani” vyslali na nitriansku bránu až 17 streleckých pokusov, z ktorých dva skončili za chrbátom brankára O’Connora. V 5. minúte kanadský gólman Nitry výborne zakročil, avšak s dorážkou Kabáča už mu defenzíva nepomohla. O štyri minúty zvyšoval na rozdiel dvoch gólov Jendroľ.

Až do polovice prostrednej časti hry sa “corgoni” hľadali a bránu hostí ohrozovali iba sporadicky. Zlepšenie výkonu prišlo spolu s kontaktným gólom. V 30. minúte napriahol v presilovke od modrej čiary Nemec a jeho strelu ešte tečoval Bajtek - 1:2. Rovnaký hráč mal na hokejke aj rýchle vyrovnanie, no odrazený puk nepretlačil za Weningera. Brankár Bystričanov podržal svoje mužstvo aj pri veľkých šanciach Nemca a Rockwooda.

Iba deväť sekúnd ubehlo v tretej tretine a hostia získali opäť dvojgólové vedenie, keď odrazený puk nekompromisne napálil do brány Výhonský. V 44. minúte ušiel v oslabení hosťujúci Tamáši a dal už na rozdiel troch gólov. V 48. minúte sa štrikoval stredom Nemec, z ktorého práce neskôr vyťažil gól Varga - 2:4. Tri minúty pred koncom Nitrania skúsili hru bez brankára, no do prázdnej brány uzavrel skóre Sojka.

Hokejisti majstrovského Zvolena zvíťazili v utorkovej dohrávke 48. kola Tipos extraligy na ľade posledného MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:2. Zvolen je v tabuľke na 2. mieste, na lídra Slovan Bratislava stráca päť bodov.



MHk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Góly: 31. Ventelä (Murček, Jurík), 57. Kriška (Handlovský, Varttinen) - 8. Zuzin (Jedlička), 26. Saracino (Leskinen, Kubka), 40. Zuzin (Hain, Jedlička), 48. Leskinen, 54. Jedlička (Kotvan, Zuzin). Rozhodovali: Novák, Orolin - Durmis, Ordzovenský, vylúčení: 4:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Liptovský Mikuláš: Ivannikov - Ventelä, Varttinen, Salija, Mezovský, Krempaský, Pacalaj, Droppa - Hovorka, Kriška, Handlovský - Karpinnen, Walega, Obdržálek - Jurík, Murček, Paločko - Nemec, Haluška, Dunčko

HKM Zvolen: Trenčan - Hain, Kotvan, Roy, Meliško, Kubka, Hraško, Sládok - Jedlička, Viedenský, Zuzin - Saracino, Krieger, Leskinen - Osterberg, Mikúš, Stupka - Török, Gubančok, Csányi

Favorizovaný Zvolen mohol inkasovať v 3. minúte, ale brankár Trenčan dobre zasiahol pri dorážke Nemca. O pár minút rovnako pochodil aj ďalší domáci hráč Walega a tak do vedenia išli "rytieri". V 8. minúte pekne prešiel cez protihráča Jedlička, prihral Zuzinovi, ktorý strelou z prvej otvoril skóre.

Domáci Hovorka mohol vyrovnať ešte v prvej tretine, Trenčan mu zmaril tiež šancu na začiatku druhej. Aj preto išli hostia v 26. minúte do dvojgólového vedenia. Strelu Kubku od modrej tečoval Leskinen, brankár Ivannikov len vyrazil pred seba a tam sa pri dorážke dobre zorientoval Saracino.

Liptáci nerezignovali a znížili v 31. minúte aj so šťastím, keď Ventelä obišiel bránku, pokúsil sa prihrať a obranca Kotvan si korčuľou zrazil puk do siete. Zvolen išiel opäť do dvojgólového vedenia 18 sekúnd pred koncom druhej 20-minútovky, Zuzin mal na kruhu dosť času zamieriť a vymietol horný roh domácej bránky. Ešte pár sekúnd pred druhou sirénou mohol znížiť Hovorka, ale Trenčan ho opäť vynuloval.

V 45. minúte Zuzin mohol skompletizovať hetrik, ale neuspel. Hostí to mrzieť nemuselo, v 48. minúte Walega stratil puk na útočnej modrej čiare a Leskinen po sóle a blafáku zvýšil na 4:1.

Následne sa zrodila prvá využitá presilovka v stretnutí, zvolenský Kotvan vystrelil od modrej a Jedličkov teč znamenal vedenie hostí 5:1. Liptovský Mikuláš ešte v závere kozmeticky upravil výsledok, keď sa presadil Kriška.