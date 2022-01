Pittsburgh natiahol víťaznú sériu, Crosby bol ako beštia

Hokejisti Pittsburghu zvíťazili v NHL v deviatom zápase za sebou. Na vlastnom ľade zdolali St. Louis 5:3, keď otočili vývoj duelu tromi gólmi v tretej tretine.

Americký útočník domácich Bryan Rust si pripísal dva góly a asistenciu.

Skóre zápasu otvoril v 20. sekunde druhej tretiny uzdravený útočník Blues Brayden Schenn, ktorý návrat do akcie po piatich zápasoch oslávil 200. gólom v kariére. Hostia viedli 2:0, keď Jordan Kyrou potvrdil dobrú formu a skóroval štvrtýkrát z predchádzajúcich troch duelov. Gólová prestrelka pokračovala, Rust z presilovky znížil na 1:2, ale o 19 sekúnd neskôr vrátil Blues dvojgólové vedenie obranca Colton Parayko.

Tým vyhnal z bránky Caseyho DeSmitha, ktorého nahradol Tristan Jarry a ten už nepustil za chrbát ani jednu z 13 striel. Ešte v druhej tretine znížil na 2:3 Rust a o všetkom sa rozhodlo v 53. minúte. Kapitán "tučniakov" Sidney Crosby vyrovnal na 3:3, keď sa presadil svojím dôrazom pred bránkou. Blues si zobrali trénerskú výzvu a reklamovali, že Crosby pred gólom nedovolene atakoval brankára Jordana Binningtona. Ku kontaktu však podľa rozhodcov prišlo pred bránkoviskom a po neúspešnej výzve nasledoval automaticky dvojminútový trest. Penguins presilovku bleskovo využili a 12 sekúnd po Crosbyho zásahu rozhodol Evan Rodrigues. Gólovú poistku na 5:3 pridal v závere Brock McGinn.

"Crosby bol ako beštia. Bol neskutočne silný v práci s pukom a ten gól, to bol typický Crosby. Ide odvážne do priestorov pred bránkou a vie sa tam skvele orientovať. Keď hrá tak ako dnes, strhne celý tím," povedal pre web nhl.com tréner Pittsburghu Mike Sullivan.

"Tučniaci" deviatimi víťazstvami za sebou vyrovnali najdlhšiu šnúru v tejto sezóne. Hráči Caroliny Hurricanes vyhrali deväťkrát v sérii od 14. októbra do 3. novembra. "Nebol to náš najlepší zápas, ale mali sme šancu ho vyhrať. Tretia tretina nám nevyšla, je to škoda,” povedal kapitán Blues Ryan O’Reilly.

V ďalšom zápase Toronto zdolalo Edmonton 4:2, pre hostí to bola piata prehra za sebou. Víťazný gól dal v 52. minúte Iľja Michejev, keď v presilovke švihom spomedzi kruhov prekonal Mikea Smitha a dostal Maple Leafs do vedenia 3:2.

Ruský útočník strelil svoj tretí gól v treťom zápase sezóny po tom, ako po operácii zlomeného palca vynechal úvodných 29 duelov. "Michejev je pre náš tím veľká posila, o tom niet pochýb.Nielen preto, že dnes skóroval,” povedal tréner Toronta Sheldon Keefe.

“Keď mám šancu vystreliť, tak to skúsim a som rád, že to opäť vyšlo. Som rád, že som po dlhej pauze prispel k úspechu dôležitými gólmi," povedal 27-ročný Michejev. Víťazstvo poistil gólom do prázdnej bránky Alexander Kerfoot. K štvrtému víťazstvu za sebou prispel dvoma asistenciami William Nylander, brankár Jack Campbell zaznamenal 28 zákrokov.

Za Oilers skórovali Leon Draisaitl, ktorý strelil 26. gól v sezóne a upevnil si pozíciu najlepšieho kanoniera súťaže, a Brendan Perlini. Edmonton hral bez kapitána Connora McDavida, ktorého klub spoločne s Derekom Ryanom a Tysonom Barriem umiestnil na covidovú listinu.

"Po dvoch tretinách bolo jasné, že vyhrať môže ktokoľvek, a hoci sme nehrali zle, opäť sme ostali bez bodov. Je to frustrujúce, ale pozeráme sa dopredu a veríme, že nás čaká úspešné obdobie. V žiadnom prípade neprestávame hrať, je pred nami ešte veľká časť sezóny," povedal Draisaitl. Špeciálny duel odohral útočník Zach Hyman, ktorý nastúpil prvýkrát proti Torontu po tom, ako v lete podpísal s Oilers sedemročný kontrakt. Súboj mu však nevyšiel, keď zaznamenal tri mínusové body. Hyman strávil svojich prvých šesť sezón v drese Maple Leafs, v 345 zápasoch nazbieral 185 bodov.

NHL - výsledky:

Toronto - Edmonton 4:2

Pittsburgh - St. Louis 5:3