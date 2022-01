Brankár Šimon Latkóczy sa stále nevie preniesť cez zrušené MS 20: Rodinu a Vianoce sme obetovali kvôli blamáži!

Ťažko to predýchava. Brankár juniorskej hokejovej reprezentácie Šimon Latkóczy (19) patrí medzi najhlasnejších kritikov usporiadateľov tohtoročných MS 20 v Kanade. Rozhodnutie zrušiť turnaj hodnotí aj s odstupom času ako blamáž. Zvlášť preto, že hráči museli kvôli hokeju obetovať to najcennejšie - rodinu.

Latkóczy je bezpochyby výraznou postavou na ľade, ale aj mimo neho. Svojimi zákrokmi držal slovenskú reprezentáciu nad vodou počas dvoch zápasov, ktoré naši mladíci stihli tento rok na MS 20 odohrať.

Rozhodnutie ukončiť turnaj nesie ešte dnes stále veľmi ťažko. „Je to proste blamáž, nič iné sa na to ani nedá povedať. Každý jeden hráč sa na tento turnaj pripravoval týždne, mesiace a niektorí aj roky. Juniorské MS sú proste oslavou hokeja. Dokonca až takou veľkou, že ste kvôli nej ochotní obetovať Vianoce a rodinu.

Viete si to predstaviť? Vianoce bez rodiny ďaleko od všetkých? Hokeju sme dali doslova všetko. Čas, ktorý sme mohli stráviť radšej s rodinou počas najkrajších sviatkov roka. To si niekto myslel, že sme do Kanady prišli akože sviatkovať?“ povzdychol si Latkóczy na sociálnych sieťach. Podľa neho zlyhali jednoznačne organizátori.

„Všetci dobre vieme, aká je dnes situácia s covidom. Vlani sme boli v bubline, keď ani zamestnanci hotela nemohli odísť domov a boli celý čas s nami. Bolo to šialené, ale fungovalo to. Tento rok sme žili v hoteli ako normálni ľudia. Navyše, boli tam reštaurácia, butik či barber shop. Vrcholom všetkého bola svadba, ktorá sa tam organizovala. Totálny výsmech!

Okrem toho ja aj všetci moji spoluhráči sme plne zaočkovaní. Prečo sa IIHF nesnažila nájsť riešenie a turnaj dohrať? Tak či tak prerobili kopu peňazí. Takto tie peniaze vyhodili von oknom a proste ukončili turnaj,“ dodal nahnevaný brankár, ktorý v súčasnosti pôsobí v zámorskej univerzitnej juniorke NCAA.

Na záver vyzdvihol najmä skvelú partiu, ktorá mohla na MS 20 tento rok siahať na medaily. „Chcem sa poďakovať všetkým mojim spoluhráčom. Mali to byť pre nás špeciálne majstrovstvá. Je mi to strašne ľúto, že to takto dopadlo,“ uzavrel Latkóczy.