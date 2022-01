Reprezentačný obranca Jánošík zhodil rukavice: Súpera zasypal tvrdými ranami!

Dohrávku českej extraligy medzi Spartou Praha a Mladou Boleslav ozdobila pästná výmena medzi Filipom Chlapíkom a slovenským obrancom Adamom Jánošíkom.

Mladá Boleslav v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Adamom Jánošíkom nestačila na pražskú Spartu, ktorej podľahla vysoko 0:7.

Rodák zo Spišskej Novej Vsi sa uprostred zápasu nekompromisne pustil do pästnej výmeny s útočníkom Filipom Chlapíkom. Produktívneho 24-ročného útočníka so skúsenosťami z NHL Jánošík nešetril, v drsnej pästnej výmene ho zasypal tvrdými ranami, aby mu nakoniec pretiahol dres cez hlavu. Duel síce Mladá Boleslav nezvládla, no malou náplasťou mohlo byť pre Adama víťazstvo v bitke.

„Za stavu 5:0 som to chcel nejak naštartovať, urobiť niečo, čo by nám pomohlo. Žiaľ, nepomohlo, takže to asi bolo zbytočné. Ale chcel som s tým niečo urobiť,“ povedal po stretnutí pre klubový web Adam Jánošík, bývalý hráč Košíc či Slovana Bratislava.