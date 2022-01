Súperovi narazil na začiatku prvej tretiny plecom do hlavy a spôsobil mu zranenie krku. Paquette sa už na ľad nevrátil.

Okrem trojzápasového dištancu dostane Bennett, ktorý má v tejto sezóne bilanciu 11 gólov a 6 asistencií, pokutu 162.000 dolárov. Informácie priniesla agentúra AP.

NEWS: Sam Bennett suspended 3 games for illegal check to the head of Cedric Paquette. #TimeToHunt #GoHabsGo pic.twitter.com/0B0bWJ3L4Y