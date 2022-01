Škandál po konci MS juniorov: Českých hokejistov vyrazili z lietadla, za všetko vinia Rusov!

Ďalšia veľká nepríjemnosť stretla českú reprezentáciu hokejových juniorov vracajúcich sa po pozitívnom teste na koronavírus jedného z hráčov a predčasnom zrušení majstrovstiev sveta z Kanady.

Pri spiatočnej ceste európskej časti tímu spolu so sprievodom boli vykázaní z lietadla. Na vine bolo podľa manažéra tímu Otakara Černého správania ruskej výpravy, ktorá sa mala vracať rovnakým spojom. Fíni naopak odletieť mohli. Namiesto piatku by sa mala česká výprava vracať až v sobotu.

"Bola to veľmi zvláštna situácia. Prišli sme na letisko v Calgary zhruba tri hodiny vopred. Naši hráči si šli nakúpiť suveníry z Kanady a časť hráčov telefonovala domov svojim rodinám. Naopak ruských hráčov sme videli sedieť v bare. Všetky naše chlapcov som dopredu upozornil, nech majú po celú dobu pobytu na letisku nasadené rúška a dodržiavajú rozostupy," uviedol Černý.

"Potom sme nasadli do lietadla a treba podotknúť, už v tej chvíli sme si všimli, že niektorí členovia ruskej výpravy hygienické pravidlá evidentne nedodržiavajú a rolu v tom hral zrejme aj alkohol. Jeden z členov ruského realizačného tímu dokonca fajčil v tuneli pred vstupom do lietadla Niektorí spolucestujúci sa potom sťažovali na správanie Rusov a posádka z toho dôvodu nechala vypratať celé lietadlo," opísal Černý.

Problémom podľa všetkého bolo, že letušky označili ako vinníkov situácie mladých mužov v šedivých mikinách značky Nike. "Tieto mikiny nafasovali všetci hráči pred začiatkom šampionátu. Bohužiaľ tie české vyzerajú úplne rovnako ako ruské len s tým rozdielom, že na mikinách našich hráčov je nápis 'Czech Republic' a na tých ruských 'Russia'. A prakticky iba z toho dôvodu nás hodili do rovnakého vreca ako Rusov a povedali nám, že celá česká a ruská výprava už do lietadla nesmie nastúpiť," vysvetlil Černý.

Naproti tomu Fíni oblečení do svojej klasickej modro-bielej kombinácie dostali povolenie nastúpiť a odletieť. "Hoci sme zástupcom Air Canada asi tridsať minút vysvetľovali, že naši hráči nič neporušili, ich rozhodnutie už nešlo vziať späť. Ľahko bizarné na celej situácii je, že potom, čo lietadlo bez nás odletelo, sa nám zástupcovia Air Canada ospravedlnili a na ich náklady nám zaistili hotel a let do Frankfurtu v rovnaký čas o deň neskôr. Uistili nás tiež, že nepoletíme rovnakým letom ako ruskí hokejisti," priblížil dianie na letisku Černý.

"Máme čisté svedomie a som presvedčený, že naši hráči nič neporušili, nikto z nich ani nebol letuškami upozornený na zle nasadenú rúško," zdôraznil. "Naopak niektorí Rusi rúško ani nemali, čo niektorých kanadských spolucestujúcich veľmi poburovalo a sťažovali sa na to letuškám. Je to teda ďalšie komplikácie tohtoročných majstrovstiev sveta juniorov, na druhú stranu sme radi, že už je situácia vyriešená a že nakoniec zostaneme v Kanade v úvodzovkách iba o 24 hodín dlhšie," dodal Černý.