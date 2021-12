Miroslav Šatan a Oto Haščák o predčasnom ukončení MS 20: Jednoznačný krok vedľa!

Zostali prekvapení, sklamaní, ale rozhodnutie organizátorov rešpektujú! Hlavný skaut hokejovej reprezentácie a asistent generálneho manažéra Oto Haščák (57) sa pre denník Nový Čas vyjadril k zrušeniu svetového šampionátu do 20 rokov. Zaskočilo ho, že Kanada nedokázala vytvoriť bezpečné prostredie. Organizátorov skritizoval aj prezident SZĽH Miroslav Šatan (47).

„Prekvapilo ma to, nikto to určite nečakal, že majstrovstvá sveta juniorov budú predčasne ukončené. V médiách sa píšu rôzne informácie, napríklad kouč Feneš hovoril o pripravovaných svadbách v hoteli. Ak je to pravda, tak je to obrovské zlyhanie organizátora a prekvapuje ma, že sa to stalo práve Kanade,“ vyjadril sa na úvod bývalý skvelý útočník Oto Haščák.

„Keď sme boli v máji na mužskom šampionáte v lotyšskej Rige, tak tam COVID protokol fungoval na jednotku. Je obrovská škoda, že sa turnaj nedokončí, je mi ľúto najmä chalanov. Ide o mimoriadne silný ročník nášho hokeja, ktorý pre pandémiu nemôže už dva roky štartovať na MS do 18 rokov a teraz im nie je umožnené dokončiť ani turnaj do 20 rokov. Chcel som ich veľmi vidieť ešte v akcii, žiaľ, treba rozhodnutie organizátorov rešpektovať,“ pokračuje Haščák.

Na otázku, či si vie predstaviť zopakovanie šampionátu v letných mesiacoch, odvetil: „Áno. Veď najlepší mládežnícky turnaj Hlinka-Gretzky Cup sa hrá tiež v lete, v auguste. Nemám však vešteckú guľu, takže uvidíme, čo sa stane. V tejto náročnej dobe sa teraz ťažko niečo plánuje či predvída.“

Svoj názor na celú vec prezradil exkluzívne pre Nový Čas aj Miroslav Šatan. „Myslím si, že toto rozhodnutie organizátorov predčasne ukončiť šampionát je krok vedľa. Vidíme, že sa v mnohých krajinách aj za danej situácie konajú rôzne podujatia. Navyše, vlani, keď ešte nebola vakcína, tak sa turnaj v Kanade uskutočnil celý a teraz, keď sú už takmer všetci hráči zaočkovaní, tak to nevieme odohrať,“ vyjadril sa kriticky šéf zväzu.