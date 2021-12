Tréner Slovákov Feneš zúri a skritizoval bublinu: Fraška! Plánovali tam aj svadbu

Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivanovi Fenešovi sa po oficiálnom oznámení o zrušení juniorských MS iba ťažko hľadali slová.

Mrzelo ho, že jeho tím nemohol dohrať šampionát, na ktorom pomýšľal na úspech. Podľa Feneša na turnaji od prvého dňa nefungovali ochranné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.

"Ťažko sa mi hľadajú slová. Na všetko, čo sa tu udialo. Všetkých nás to mrzí. Prioritou je zdravie hráčov a ľudí, ktorí sú tu. Ak na to organizátori mali dôvod, asi urobili rozumné rozhodnutie," uviedol Feneš pre portál hockeyslovakia.sk. Kouč spochybnil funkčnosť takzvaného "chráneného prostredia", ako kanadskí organizátori nazvali náhradu uzavretej bubliny:

"Od prvého dňa nefungovali veci, ako sme očakávali. Síce sme sa pohybovali medzi izbou, stravovacou miestnosťou a kabínou a von sme nesmeli chodiť, od prvého dňa sa v hoteli pohybovali cudzí hostia. Vrcholom všetkého je plánovaná organizácia svadby na stredajší večer. Nepochopiteľné..."

Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) rozhodla v stredu o zrušení juniorských MS po tom, ako sa tri stretnutia neuskutočnili pre pozitívne testy na koronavírus a ich výsledky museli skontumovať.

Slováci stihli odohrať na šampionáte dva zápasy. Hoci s USA (2:3) i Švédskom (0:3) prehrali, podali solídne výkony, ktoré ich predurčovali pomýšľať na úspech na celom turnaji. "Podarilo sa nám zložiť skvelý tím, ktorý bol schopný konkurovať najlepším na svete. O to viac nás mrzí, že nemôžeme ďalej dokazovať našu kvalitu a prezentovať sa najlepšími výkonmi," dodal Feneš.

V stredu už Slováci neodohrali tretí súboj v základnej skupine MS s Ruskom. Pred stretnutím mal totiž pozitívny test útočník Matvej Mičkov a celý ruský tím musel zamieriť do karantény. Slováci vyhrali kontumačne 1:0. O kontumácii duelu sa dozvedeli iba necelú polhodinu pred odchodom na zápas. Následne ich zasiahla správa o zrušení celého šampionátu. Po nej prežíval brankár Šimon Latkóczy mix emócií.

Veril, že s tímom, ktorý Slovensko malo, mohol získať vytúženú medailu na vrchole juniorskej kariéry. "Som veľmi prekvapený. Mám v sebe všetky druhy emócií. Neviem, či je to sklamanie, alebo hnev. Nechápem, ako mohli organizátori toto dopustiť.

Som vďačný, že som tu mohol byť pár dní. Užil som si to. Ale veľmi ma mrzí, že nemôžem pokračovať v turnaji. Ešte raz, som veľmi sklamaný. COVID bol aj minulý rok a vážnejší a organizátori to vedeli vyriešiť. Tento rok zlyhali," povedal Latkóczy s horkosťou v hlase.

Sklamanie prežíval aj útočník Juraj Slafkovský. "Myslím si, že táto situácia zašla priďaleko. Tento krok bol nevyhnutný, ale dalo sa to zmeniť niekde na začiatku. Je to však vec organizátora a ja to nezmením," uviedol Slafkovský pre hockeyslovakia.sk: "Vytvorili sme neskutočnú partiu. S takou partiou ľudí som sa na jednom turnaji doposiaľ nikdy nestretol. Som rád, že som mohol byť jej súčasťou. Čo sa týka vytvorenej bubliny, bola skutočne špeciálna. Je to zaujímavé, keď bežní ľudia môžu chodiť medzi nami. Všetci vidíme, ako to dopadlo..."

Viacerí hráči z tejto generácie už nebudú mať možnosť reprezentovať Slovensko na ďalších MS "20": "Je veľká škoda, že nám to neumožnili dohrať. Osobne si myslím, že by sme zašli ďaleko, aj keď doterajšie dva výsledky neboli také, aké sme si predstavovali. Proti Rusku sme však boli pripravení urobiť všetko pre to, aby sme vyhrali.

Som z toho nešťastný a ešte chvíľu budem. Nič na tom však nezmením. Musím makať na sebe ďalej a dúfať, že príde ešte príležitosť s podobne dobrým tímom predstaviť sa na majstrovstvách sveta."

Aj obranca Šimon Nemec prijal správu o zrušení MS veľmi ťažko: "Mali sme na tomto turnaji veľmi ambiciózny tím. Aj prvé dva zápasy ukázali, že môžeme na šampionáte zamiešať karty. Nebolo nám to však umožnené. Táto bublina sa v podstate ani nedala nazvať bublinou. Každý si tu mohol robiť, čo chcel. Nie je možné, aby ľudia chodili medzi nami a mali tam dokonca naplánovanú svadbu. Zo strany organizátorov to nebolo zvládnuté.

My sme robili všetko pre to, aby sme opatrenia dodržiavali, nikto z nášho tímu nemal pozitívny test." Slovenská výprava ihneď po oficiálnom oznámení organizátorov o zrušení turnaja začala riešiť možnosti leteckej prepravy domov.