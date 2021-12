Počas campu sa pozrel aj na dubajské EXPO: Rastislav Pavlikovský už vyše sedem rokov organizuje v Dubaji úspešnú akadémiu

Bývalý úspešný hokejista, hráč trenčianskej Dukly Rastislav Pavlikovský sa po skončení aktívnej kariéry rozhodol ostať pri hokeji. Už niekoľko rokov úspešne prevádzkuje vlastnú hokejovú školu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V decembri sa jeden z campov Pavlikovsky Hockey School už tradične konal v Dubaji. Majster sveta z roku 2002 navštívil aj slovenský pavilón na svetovej výstave EXPO.

Rastislav Pavlikovský pomáha vo svojej akadémii mladým hráčom vo veku od 5 do 18 rokov. „Ja som po kariére chcel ostať pri hokeji. Založil som si firmu, pretože som chcel ísť vlastnou cestou. Spolu s Andrejom Nedorostom sme vymysleli, že budeme chodiť do Dubaja trénovať deti. Začali sme tu pred vyše siedmimi rokmi. Mám z toho veľkú radosť a som rád, že deti sa tešia, že sa od nás niečo naučia,“ povedal Rastislav Pavlikovský.

„V Dubaji s nami trénujú hráči z lokálneho klubu, ale aj mnohí ďalší. Na začiatku sme tu mali 200 detí a 37 národností. Aj teraz tu máme v kempe asi 10 národností, je to pestré a je to sranda.“

„Úspechy Rastislava Pavlikovského nás nesmierne tešia. Známy Slovák, športovec v ľadovom hokeji tu dlhodobo vedie takýto camp. Paradoxne v krajine, kde nepoznajú sneh a ľad, tento šport získava čoraz väčšiu priazeň,“ uviedol Václav Mika, generálny riaditeľ slovenskej agentúry pre cestovný ruch Slovakia Travel.

Bývalý majster sveta sa počas pobytu v Dubaji vybral aj do slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO. „Som veľmi rád, že sa nám takto s Rasťom preťali cesty. Byť súčasťou dubajského EXPA znamená byť súčasťou celého sveta. Nesmierne si vážim, že Rasťo šíri vo svete dobré meno Slovenska a aj vďaka nemu je tu hokej čoraz populárnejší. Našou ambíciou bolo taktiež ukázať z našej krajiny to najlepšie, rovnako ako to robia ostatné štáty,“ doplnil Václav Mika.

Rastislav Pavlikovský sa po prehliadke slovenského pavilónu obzrel za tým, čo počas návštevy videl. „Ak by som mohol na Slovensko pozývať ja, určite by som všetkým rád ukázal Nízke Tatry, v poslednej dobe som si obľúbil Krpáčovo, je tam očarujúča príroda.“

Trénerský tím Pavlikovského akadémie zväčša tvoria medailisti z majstrovstiev sveta či bývalí hráči z NHL. „Okrem Andreja Nedorosta, ktorý je hlavným trénerom sú medzi nami aj Milan Bartovič, Mário Bližňák, ale zapojili sa aj Rišo Lintner, Peter Bondra, Ľubo Višňovský, Rado Suchý, Marcel Hossa, teda veľa známych mien. Je to pre nás ako také reprezentačné sústredenie po kariére, že sa s chalanmi zase stretneme. Sú to pekné spomienky,“ vysvetlil Rastislav Pavlikovský a vysvetlil, že v Dubaji sú v súčasnosti len dve fungujúce ľadové plochy. „Je strašne veľký záujem o korčuľovanie a je náročné sa vôbec dostať na ľad.“

Dubaj ale nie je jediným miestom, kde pôsobí Pavlikovského hokejová akadémia. „V januári a februári máme potvrdené campy vo Švédsku a Dánsku. Pracujeme aj ďalších a v lete nás čakajú campy na Slovensku. Teší nás, že ľudia nás sami kontaktujú, aby sme do ich miest prišli, majú na nás pozitívnu odozvu. Je to dobrý pocit, keď je o náss záujem, potom nás to naozaj baví,“ dodal Rastislav Pavlikovský.