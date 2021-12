Nevídaná dominancia! Slovenskí hokejisti nedali gól z 48 striel, prehrali s rovesníkmi zo Švédska

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom zápase na juniorských MS.

V noci na utorok podľahli v Red Deere favorizovaným Švédom 0:3. Zverenci trénera Ivana Feneša sa v B-skupine stretnú najbližšie v stredu o 22.30 SEČ s Ruskom.

Slováci rovnako ako v úvodnom dueli s obhajcami titulu USA (2:3) podali oduševnený výkon, súpera prestrieľali jasne 48:27. V záverečnej tretine si vypracovali chvíľami až drvivý tlak, no Jespera Wallstedta vo švédskej bránke nedokázali prekonať z množstva šancí ani raz.

O triumfe severanov rozhodli góly Theodora Niederbacha, Alberta Sjöberga a Daniela Jungmana, ktorý spečatil skóre v závere do prázdnej bránky. Slovenská "dvadsiatka" tak stále čaká na prvé body na šampionáte.

B-skupina (Red Deer):

Švédsko - SLOVENSKO 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 7. Niederbach (Eklund, Grans), 27. Sjöberg (Nyström), 59. Ljungman (Stenman)

SR: Latkóczy - Petrovický, Nemec, Kňažko, Stacha, Bakala, Kmec, Štrbák - Slafkovský, Demek, Mešár - Chromiak, Myklucha, Kašlík – Jedlička, Dvorský, Faith – Sýkora, Petrovský, Lašák – Štetka

V Red Deere sa hral od úvodu rýchly hokej s množstvom šancí a Slováci v ňom boli favoritovi vyrovnaným súperom. Už v 4. min sa dostal do výbornej streleckej pozície Demek, ale zblízka namieril nad bránku. V 6. minúte bol blízko k otvoreniu skóre Mešár, ktorý sa po zadovke Slafkovského ocitol sám pred bránkou, no trafil len Wallstedta. Ako sa majú premieňať šance ukázali Švédi v 7. min, keď Eklund v presilovke našiel v kruhu na vhadzovanie Niederbacha, ktorý namieril presne do vzdialenejšieho rohu - 1:0. Korčuliarski vyspelí severania vedeli bleskovo preniknúť do útočného pásma a keď nabrali rýchlosť, bolo náročné ich odstaviť od puku. V 10. min Latkóczy skvele zasiahol pri tutovke Stakkestada po tom, ako sa Švédi dostali do prečíslenia 2 na 1. Slováci však nemali pred zvučným súperom žiadny rešpekt a v prvej tretine ho prestrieľali 13:4. V 11. min Chromiak namieril iba do lapačky Wallstedta, o päť minút neskôr sa ocitol v ideálnej pozícii Slafkovský, súper mu v poslednej chvíli dal do strely hokejku.

Aj v druhej časti sa hral vyrovnaný hokej, Švédi však boli strelecky efektívnejší. V 26. min Latkóczy ešte vykryl dorážku Ekmarka, o minútu neskôr však už nestačil na zakončenie Sjöberga, ktorý sa individuálne presadil cez Bakalu a namieril presne k žŕdke - 2:0. Slováci sa snažili o rýchlu odpoveď. Petrovský si vypýtal faul a vybojoval presilovku pre svoj tím, strely Mešára a Dvorského však nepriniesli gólovú radosť. V hre 4 na 4 potom Chromiak dvakrát podkúril Wallstedtovi, ten sa vyznamenal aj po výbornej individuálnej akcii a zakončení Nemca. V 36. min Slováci prepadli v obrane a Latkóczy len s námahou vytesnil strelu Holtza. Na opačnej strane v koncovke neuspel Kňažko.

Slováci v tretej tretine vystupňovali svoje ofenzívne úsilie. V prečíslení 2 na 1 Slafkovský netrafil bránku, vzápätí Wallstedt zasiahol po strele Mykluchu a zlikvidoval aj dorážku Chromiaka. Slovenskú smolu v koncovke dokumentovala 46. min, keď Slafkovský v ďalšej šanci opečiatkoval žŕdku. V 48. min švédsky bek Lööf tvrdo atakoval Nemca, rukami ho zasiahol do hlavy a dostal trest na 5 min + DKZ. Ani dlhú presilovku však Slováci nevyužili, Wallstedt si poradil s pokusom Jedličku a pri strele Demeka sa rozozvučala žŕdka. Tréner Feneš 9 min pred koncom odvolal brankára a Slováci hrali presilovku 6 na 4, no ani v tejto situácii švédskeho brankára neprekonali. Po vylúčení Stenmana dokonca hrali 6 na 3, v početnej výhode sa nasťahovali pred Wallstedta, no ten zneškodnil všetky Chromiakove delovky, pri jednej mu opäť pomohla konštrukcia bránky. Slovenský tlak gradoval, hralo sa prakticky na jednu bránku. Úspech nepriniesla ani dorážka Mešára či bekhend Jedličku. V závere Slováci opäť odvolali Latkóczyho z bránky, ale zápas sa im už nepodarilo zdramatizovať, naopak Ljungman gólom do prázdnej bránky spečatil výsledok na konečných 3:0 pre Švédsko.

Hlasy po zápase:

Samuel Kňažko, obranca SR: "Švédsky brankár chytal veľmi dobre, my sme nemali šťastie, mali sme dať aspoň tri či štyri góly. Boli sme oveľa lepším tímom. Ukázali sme, že na tomto turnaji s nami treba počítať.

Snažili sme sa čo najviac strieľať, my obrancovia i útočníci, priama strela však ich brankára neohrozila, bolo treba sa viac postaviť pred súperovu bránku. Nikoho nebude zaujímať, že sme vyslali takmer 50 striel, hrá na góly. Verím, že v ďalšom zápase sa strelecky presadíme a šťastie bude na našej strane."

Juraj Slafkovský, útočník SR: "Chýbalo nám šťastie, nič iné. Mali sme takmer 50 striel. Vypracovali sme si množstvo šancí, švédsky brankár bol však neskutočný. Musíme premieňať šance, potom budeme vyhrávať zápasy. V presilovkách to tam zatiaľ nepadá, musíme to tam tlačiť, kým to neprejde.

Raz sa to vrece roztrhne a potom dáme v dvoch zápasoch dokopy aj desať gólov. Po zápase s USA bola potrebná zmena v našej formácii, s Jakubom Demekom a Filipom Mešárom sa mi hralo dobre, verím, že v takomto zložení budeme hrať aj v ďalšom zápase. Takýto výkon proti favoritovi, akým je Švédsko, určite zdvihne sebavedomie, v tejto chvíli je však celá šatňa nešťastná z toho, ako zápas dopadol. Proti Rusom musíme premeniť šance, využiť presilovky a potom budeme úspešní."



Tabuľka B-skupiny:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 9:3 6

2. USA 1 1 0 0 0 3:2 3

3. Rusko 2 1 0 0 1 7:8 3

4. Švajčiarsko 1 0 0 0 1 2:4 0



5. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 2:6 0