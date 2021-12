Mladí hokejisti zažili po ceste na turnaj do Švajčiarska šok: Autobus otočili domov

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa až počas cesty na prípravný turnaj do Švajčiarska dozvedela o zrušení podujatia.

Výprava si informácie overila na oboch stranách a po oficiálnom potvrdení dostal šofér pokyn na návrat domov.

„Ani sám neviem, čo sa presne stalo. Cestovali sme do Švajčiarska a asi okolo pol šiestej večer sme mali zastávku na občerstvenie. Počas nej sme sa dozvedeli, že turnaj zrušili. V tom čase sme boli asi dve hodiny od dejiska podujatia. Bol to samozrejme šok. Počuli sme síce o zrušení Spengler Cupu, no verili sme, že turnaj štyroch krajín prebehne," povedal tréner Roman Sýkora pre portál hockeyslovakia.sk.

Tím SR 18 by mal absolvovať najbližší turnaj vo februári, keď je v Piešťanoch na programe Dzurilla Cup. „Verím, že majstrovstvá sveta osemnástok prebehnú. Do apríla je ešte dosť času a ak by zrušili už tretí šampionát U18, tak by to bolo veľmi zlé. Našou túžbou je vrátiť Slovensko v tejto kategórii do A-kategórie a chceme to zvládnuť už v roku 2022," dodal Sýkora.