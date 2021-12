Spengler Cup mal byť pre Američana vykúpením: Po zrušení turnaja prišiel o Vianoce i šancu hrať

Skúsený útočník po prijatí pozvánky priznal, že je obrovským fanúšikom turnaja a už skôr ho sledoval s túžbou zažiť raz jeho atmosféru. Radosť mu však prekazila pandémia, kvôli COVIDU musel jeho tím z turnaja odstúpiť.

Z rovnakého dôvodu sa účasti vzdal aj tím Kanady a najstarší turnaj na starom kontinente nezachránili ani náhradné tímy. Turnaj sa deň pred zahájením definitívne zrušil, keďže domáci Davod hlásil až 17 pozitívnych prípadov.

Americký útočník s bohatými skúsenosťami z NHL odletel do Švajčiarska už 20. decembra. Avšak zbytočne. „Takto to nemalo byť. Veselé Vianoce z Davosu. Som zlomený, že prichádzam o vianočné ráno doma bezdôvodne. Teší ma aspoň, že som si mohol na týždeň pozrieť Švajčiarsko. Dúfam, že budem mať negatívny test a čoskoro odletím späť,“ napísal sklamaný Bobby Ryan v sobotu 25. decembra na svojom účte na sociálnej sieti Twitter.

Wasn’t meant to be. Merry Christmas from Davos. Really gutted I am missing Christmas morning at home for nothing. But thankful I got to see Switzerland for a week. Fingers crossed for negative test and a quick flight back! pic.twitter.com/hgp4l6uZhU