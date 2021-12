Crosby je zdrvený z rozhodnutia NHL: Mnohí chlapci prišli o životnú príležitosť!

Olympijský hokejový turnaj v Pekingu sa uskutoční bez hráčov z NHL.

Vedenie zámorskej profiligy sa rozhodlo pre rýchlo sa šíriaci variant koronavírusu omikron neumožniť štart svojim hráčom na ZOH 2022.

Vedenie NHL sa na tom dohodlo s hráčskou úniou NHLPA.

Výkonný riaditeľ hráčskej asociácie NHLPA Don Fehr pripomenul, že je dôležité pre súťaž odohrať kompletný program, čo sa v predchádzajúcej sezóne nepodarilo.

"Až donedávna sme boli jednoznačne na ceste do Pekingu. Koronavírus však zasiahol. Bez ohľadu na to, ako by sme si priali byť na olympiáde, musíme využiť plánovanú prestávku na odohratie odložených duelov," zdôraznil Fehr.

Nad neúčasťou najlepších hokejistov na najväčšom športovom sviatku vyjadril ľútosť aj hviezdny kanadský útočník Sidney Crosby.

"Verili sme, že dostaneme šancu hrať na olympiáde, bude zložité obrátiť myseľ iným smerom. Je mi ľúto hlavne chlapcov, ktorí prišli už o ďalšiu príležitosť. Pre mnohých to mohol byť životný zážitok. Niečo, k čomu sa tak ľahko nedostanú ako športovci," povedal dvojnásobný olympijský šampión.