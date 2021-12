Tomu sa hovorí frajer! Kapitán Detroitu vylial fanúšikovi pivo, okamžite mu prispel na nové!

Dylan Larkin pri rozkorčuľovaní vystrelil na bránku, následne sa rozbehol k mantinelu, do ktorého prudko narazil. Otras zarezonoval natoľko, že fanúšikovi v prvej rade vylial pivo.

Kapitán Detroitu si okamžite uvedomil, čoho sa dopustil a s vedomím, že pivo nie je v ich domácej aréne príliš lacnou záležitosťou, vydal sa za kustódom. Tomu vysvetlil o akého fanúšika ide a poprosil ho, aby spomínanému fanúšikovi peniaze odovzdal.

Celé video milej situácie zverejnili „červené krídla“ na svojich sociálnych sieťach.

Larkin knows those arena beers are expensive 😂👏pic.twitter.com/KqRG278BLm