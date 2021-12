Bystrica získala dôležité tri body: V tabuľke poskočila

Hokejisti HC ‘05 Banská Bystrica zvíťazili v nedeľňajšej dohrávke 27. kola Tipos extraligy nad HC Košice 3:2.

Bystričania poskočili na 10. miesto tabuľky. Košice sú piate.

HC´05 Banská Bystrica – HC Košice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Góly: 14. Berger (Fossier, Ščerbak), 16. Kabáč (Tamáši, Výhonský), 33. Fossier (Ščerbak) – 33. Jokeľ (Saucerman, Cibák), 60. Klhůfek (Snuggerud, Chovan)

Banskobystričania nastúpili s tromi novicmi v zostave. V bránke s Kanaďanom Weningerom a v obrane so Švédom Björkungom a Slovákom Bačíkom, ktorý prišiel zo Slovana ako výmena za Bretona. Úvod duelu bol opatrný, chýbali šance. Prvú vážnejšiu strelu vyslal na domáceho gólmana až vo ôsmej minúte z medzikružia Slovák.

V jedenástej minúte hostia nevyťažili nič ani z prečíslenia troch na jedného, pretože Pereskokov mieril vedľa. Na opačnej strane Košarišťana preverili z mierneho uhla Rákoš a spomedzi kruhov Výhonský. Stav sa zmenil napokon v štrnástej minúte počas presilovky Banskej Bystrice. Po prihrávke Fossiera z pravej strany sa presadil z uhla pohotovou strelou do poloodkrytej bránky Berger.

Košice mohli vyrovnať Pereskokovom, Weninger bol proti a tak zahrmelo na druhej strane. Po prieniku a koncovke Tamášiho vyrazil Košarišťan puk, no z dorážky sa Kabáč nemýlil – 2:0. Mužstvo z východu krajiny sa snažilo do prestávky znížiť, ale nepodarilo sa to Mrázikovi, Cibákovi a ani Chovanovi.

V úvode druhého dejstva mal tretí gól "baranov" na hokejke Kostromitin, z dvoch metrov trafil do žŕdky. Na opačnej strane sa zoči–voči Weningerovi ocitol Klhůfek, neuspel bekhendom. Hralo sa svižne, o niečo viac príležitostí si vytvárali hokejisti spod Urpína. Björkung poriadne preveril Košarišťana, ktorého nepokorili pri pravej žŕdke ani Tamáši, zblízka Šoltés a z úniku Fossier.

Druhý únik spomínaného banskobystrického legionára už mal gólovú bodku, keď sa rutinérsky presadil v 33. minúte a zvýšil na 3:0. Tento stav však trval iba 32 sekúnd, pretože po strele Saucermana sa ujal teč Jokeľa – 3:1. Útočný hokej pokračoval, ale obaja brankár chytali spoľahlivo, skóre nezmenil ani obranca HC ´05 Žiak po dobrej koncovke z kruhu.

V úvode tretej tretiny nevyužili hostia presilovku, v nej trafil Bartánus do žŕdky. Podobnú možnosť dostali vzápätí dvakrát po sebe aj domáci. V prvej početnej výhode nenašiel recept na Košarišťana Fossier pri žrdi, neprekvapil ani teč Gabora a rovnako tak ani strela Ščerbaka z kruhu. V 52. minúte inkasovali za bitku–nebitku tresty Výhonský s Deylom, lenže útočník Banskej Bystrice dostal vyšší trest do konca zápasu, takže Košiciam sa núkala až trojminútová rozdielová presilovka.

Počas nej však mohli "barani" pridať štvrtý gól, no po prečíslení dvoch na jedného netrafil dobre do puku Vašaš. Na opačnej strane sa Paršin natlačil pred Weningera, ale nezmenil stav. V závere počas ďalšej početnej výhody odvolali Košice brankára, hrali v šestici a 33 sekúnd pred koncom znížil voľný Klhůfek na 3:2. Jeho tímu však už čas na vyrovnanie nezostal.