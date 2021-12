Poprad jasne sfúkol Košice, ťahá víťaznú sériu

Hokejisti HK Poprad zvíťazili v dohrávke 18. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 4:1.

Popradčania, ktorí vyhrali štyri z predchádzajúcich piatich zápasov, si upevnili šieste miesto a za Košicami zaostávajú už iba o bod.

HC Košice - HK Poprad 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Góly: 20. McPherson (Snuggerud) - 13. Ully (Rymsha, Vandas), 13. Bjalončík (Valigura, Brejčák), 29. Skokan (Arniel, Drgoň), 32. Arniel (Rymsha, Vandas)

Hráči HC Košice nastúpili v špeciálnych dresoch, ktoré odkazujú na 100. výročie organizovaného hokeja v meste. Lepší štart do zápasu mali hostia, ktorí na konci 1. minúty pohrozili šancou Ullyho, ktorú zmaril brankár Košarišťan. Popradčania sa od 11. minúty dostali k presilovke, v ktorej nezaskočili obranu domácich, no krátko po nej išli do vedenia. Skóre otvoril Ully, ktorého strela zo strednej vzdialenosti prepadla za Košarišťana - 0:1. Už o 36 sekúnd bol náskok hostí dvojgólový, keď prihrávku spoza bránky zužitkoval nepokrytý Bjalončík - 0:2. Košičania znížili dve sekundy pred prvou prestávkou po tom, ako McPherson rozvinul aj zakončil ofenzívnu akciu - 1:2.

Kontaktný gól "do šatne" však domácim príliš nepomohol. V úvode druhej časti sa síce dostali k streleckým pokusom, ale iniciatívu postupne prevzal Poprad. Jeho hráči sa viackrát usadili pred Košarišťanom, sľubné šance nepremenili Skokan či Arniel, ale obaja si neskôr napravili chuť. V druhej tretine zaujalo fair play gesto obrancu Košíc Šedivého, ktorý upravil verdikt rozhodcu, ktorý chcel po zdanlivom faule vylúčiť popradského hráča. V 29. minúte vylúčenie McPhersona potrestal Skokan, ktorý zblízka dorazil puk za Košarišťana - 1:3. O tri minúty bolo už 1:4, keď sa v okolí bránkovisku presadil aj Arniel.

Hostia v tretej tretine bez väčších problémov kontrolovali svoj náskok. V 48. minúte ho mohol zvýšiť Livingston, ale Košarišťan mu zmaril šancu. Popradčania sa krátko nato dostali k presilovke, v ktorej zovreli súpera, ale bez gólového úspechu. V 55. minúte si tlak vytvorili aj domáci, ale organizovaná obrana Popradu ich nepustila do vyloženej šance. V 57. minúte sa Košičania odhodlali k hre bez brankára a hoci dve minúty zvierali súpera v jeho pásme, gól už nestrelili.