Neuveriteľný škandál v Česku: Uniklo erotické video! Hokejový brankár si užíval s modelkou

Hokejový brankár Zlína Libor Kašík (29) a jeho partnerka Barbora Aglerová (22) sú terčom záujmu. Uniklo erotické video z ich postele. Obaja sa k škandálu vyjadrili. Čo sa stalo?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Predmetom škandálu je súkromná nahrávka, ktorá z telefónu unikla omylom. Sexi modelka odhalila prsia.

"Uniklo niečo, čo na instagrame byť nemalo. Malo to byť len pre nás dvoch. Naše spoločné čertenie, že sa máme radi," začal vysvetľovať Kašík na sociálnej sieti.

Odhalenie poprsia svojej priateľky následne označil za "úsmevnú vec". "Asi je to vec, ktorá je skôr úsmevná. Predsa len to nebolo také hrozné, ako sa to často opisuje," pokračoval Kašík o erotickom videu.

Potom si vzala slovo Barbora Aglerová, ktorej dekolt sa stal terčom záujmu. "Hlavne to malo zostať len v mojom telefóne. Natočili sme to zo srandy.“

Video rýchlo zmazali, ale utajiť sa ho nepodarilo. "Nahrávka sa šíri rýchlejšie ako covid," povedala o zázname svojich pŕs Aglerová.