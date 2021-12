Najväčší úspech dosiahol so Slovenskom: Vůjtek dostal v Česku mimoriadne ocenenie

Bývalý tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Vůjtek (74) sa stal novým členom Siene slávy českého hokeja.

Spoločne s ním pred štvrtkovým zápasom Channel One Cupu medzi Českom a Fínskom uviedli do prestížnej spoločnosti aj bývalých obrancov Stanislava Sventeka a Jaromíra Meixnera a útočníka Čeněka Píchu. Po prijatí nových členov sa SSČH rozšírila na 142 členov.

"Nikdy by mi nenapadlo, že sa dostanem do spoločnosti toľkých významných osobností československého a českého hokeja. Musím povedať, že ceremoniál bol dobre pripravený. Páčilo sa mi to," citoval slová Vůjteka, ktorý uvedenie do Siene slávy vôbec nečakal, internetový portál idnes.cz.

"Nepatril som k úplne špičkovým hráčom, ale v úlohe trénera sa mi od 90. rokov celkom darilo. Zažíval som viac úspechov ako neúspechov."

Vůjtek, ktorý 17. mája 2022 oslávi 75. narodeniny, je bývalý útočník, no preslávil sa najmä ako tréner. V najvyššej českej súťaži viedol viacero tímov, úspešné obdobie zažil aj v Rusku. Slovenskú reprezentáciu koučoval na štyroch MS (2012-2015) a na ZOH 2014 v Soči.

Najväčší úspech so slovenským výberom dosiahol na MS 2012 vo Fínsku, na ktorých doviedol tím k strieborným medailám.

"Podarilo sa nám uspieť s mužstvom, od ktorého sa vôbec nič nečakalo. Síce sme prehrali vo finále (2:6 s Ruskom), ale aj tak mi to pripadalo, akoby sme boli prví. Považujem to za môj najväčší úspech," dodal Vůjtek.