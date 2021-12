McDavida je znepokojený: TOTO čaká športovcov v Pekingu

Kanadského hokejistu Connora McDavida (24) znepokojuje návrh, podľa ktorého môže karanténa na ZOH v Pekingu v prípade pozitívneho testu na koronavírus trvať až päť týždňov.

Kapitán Edmontonu je spolu so Sidneym Crosbym (Pittsburgh) a Alexom Pietrangelom (Vegas) v predbežnej olympijskej nominácii kanadského tímu.

"Situácia je nevyriešená. Chýba nám ešte veľmi veľa informácií o protokole a potom je tu možnosť 3-5 týždňovej karantény. Je to znepokojujúce," povedal McDavid. Pozitívni športovci budú na ukončenie karantény potrebovať dva negatívne testy v priebehu 24 hodín, inak im hrozí 3-5 týždňová izolácia.

Hráči NHL sa zúčastnili na všetkých olympiádach od roku 1998 do 2014, no v Pjongčangu chýbali. V Pekingu sa to má zmeniť na základe dohody s Hráčskou asociáciou NHLPA. Podľa komisára ligy Garyho Bettmana je primárne riešenie ísť na olympiádu, no do 10. januára môže liga od dohody odstúpiť bez finančnej pokuty v prípade, že by reštrikcie do veľkej miery ovplyvnili jej fungovanie.

Účasť na olympiáde už odriekol švédsky brankár v službách Las Vegas Robin Lehner. V zámorskej lige je veľmi vysoká miera zaočkovanosti. Tyler Bertuzzi by mal byť jediným hráčom, ktorý nie je plne zaočkovaný.