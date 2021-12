Namiesto Nórska pocestuje osemnástka do Maďarska! Sýkora: Chlapci by nemali kde trénovať

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov musela nečakane zmeniť program v decembrovej asociačnej prestávke. Namiesto stredajšieho plánovaného odletu do Nórska, kde sa mala predstaviť na Turnaji štyroch krajín, odcestuje do Maďarska.

Dôvodom zmeny bolo sprísnenie protipandemických opatrení v Nórsku, na základe ktorých plánované podujatie na severe Európe zrušili. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk Slovenská osemnástka, ktorú na druhom turnaji za sebou vedie tréner Roman Sýkora, sa informáciu o zrušení dozvedela v pondelok v noci. V Gjöviku sa mala predstaviť proti rovesníkom z Nórska, Maďarska a Dánska. "Keďže Nóri sprísnili podmienky vstupu do krajiny, v pondelok v neskorých nočných hodinách nám oznámili, že turnaj sa ruší. Uvažovali sme, čo ďalej. Nechceli sme chlapcov rozpustiť, veď vzhľadom na opatrenia u nás by nemali kde trénovať, čo by ohrozilo prípravu aj na nasledujúci vianočný turnaj vo Švajčiarsku. Preto sme hľadali náhradu. Keďže Maďari mali tiež ísť na turnaj do Nórska, ponúkli nám možnosť odohrať s nimi tri zápasy v stredu, vo štvrtok a v piatok. Prikývli sme a namiesto Nórska cestujeme do Maďarska," uviedol Sýkora na margo vynútenej zmeny. V stredu sa 30-členná slovenská výprava (22 hráčov, 8 členov realizačného tímu) presunie autobusom do Budapešti, kde od 17.00 h odohrá prvý z trojice zápasov. V metropole Maďarska však pre problémy s hľadaním ubytovania nezostane. Presunie sa do Székesfehérváru, kde odohrá zvyšné dva duely. Druhý vo štvrtok od 17.00, tretí v piatok od 11.00 h. Napriek zmene programu sa nastavenie osemnástky nemení. "Chceli sme ísť do Nórska, kde sme mali hrať s tromi súpermi. Vzhľadom na opatrenia a súčasnú dobu sme však radi aj za konfrontáciu s Maďarmi. Je to lepšie, ako kemp rozpustiť, či iba trénovať. Uvidíme, čo zápasy ukážu. Sme však radi, že chlapci zostanú v zápasovom zaťažení. Verím, že k duelom pristúpia s čistou hlavou a správne nastavení," dodal Sýkora. Keďže kmeňový hlavný kouč osemnástky Ivan Feneš absolvuje s juniorskou reprezentáciou majstrovstvá sveta v Kanade, Sýkora povedie národný tím aj na plánovanom vianočnom turnaji vo Švajčiarsku. Konať by sa mal od 26. do 30. decembra. "Turnaj zatiaľ zostáva v platnosti, hoci máme echo, že nielen osemnástka, ale aj šestnástka, ktorá má v rovnakom čase hrať vo Fínsku, môže mať problém, keďže protipandemické opatrenia sa v súčasnosti sprísňujú azda vo všetkých krajinách. Urobíme maximum, aby oba tímy na svoje turnaje odcestovali. Bohužiaľ, skutočnosť, či sa naozaj uskutočnia, neovplyvníme," zakončil kouč slovenskej 18-ky.



NÁHRADNÝ PROGRAM SR 18

STREDA 15. DECEMBRA

17.00 Maďarsko – Slovensko /v Budapešti/

ŠTVRTOK 16. DECEMBRA

17.00 Maďarsko – Slovensko /v Székesfehérvári/

PIATOK 17. DECEMBRA

11.00 Maďarsko – Slovensko /v Székesfehérvári/