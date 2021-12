Ďalší slovenský hokejista na covid listine: Studenič vymení farmu za NHL

Slovenský hokejista Marián Studenič (23) sa vracia do prvého tímu zámorskej NHL New Jersey Devils.

Vedenie klubu ho povolalo z farmy v Utice a v pondelok už mal s "diablami" absolvovať tréningovú jednotku.

Naopak vedenie New Jersey zapísalo slovenského obrancu Christiána Jaroša na covidovú listinu. Na nej už figurujú aj útočník Nico Hischier a obranca Ryan Graves. Jaroš vynechal pondelňajší tréning.

Jaroš nastúpil v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 do troch zápasov, v ktorých nebodoval. Klub preventívne vyradil z tréningového procesu aj bieloruského útočníka Jegora Šarangoviča, avšak zatiaľ ho nezapísal na covidovú listinu.

Klub už predtým oznámil, že z farmárskeho klubu Utica Comets v AHL povolal do prvého tímu slovenského útočníka Mariána Studeniča i obrancu Kevina Bahla.

Dvadsaťtriročný Studenič začal sezónu v prvom tíme Devils, odohral päť zápasov bez bodového zápisu. V októbri ho poslali do Uticy v nižšej AHL, v drese Comets si pripísal 10 bodov (5+5) v 13 stretnutiach. Spolu s ním putuje do prvého tímu aj obranca Kevin Bahl, uviedol portál nhl.com. New Jersey sa najbližšie predstaví v noci na stredu na ľade Philadelphie.