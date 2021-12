Útočník Calgary Adam Ružička má v NHL jasný cieľ: Chcem sa udržať v tíme do konca sezóny!

Splnil si ďalší hokejový sen. Po vlaňajšom debute v NHL má talentovaný útočník Calgary Flames Adam Ružička (22) na konte aj premiérový gól v najlepšej lige sveta.

V rozhovore pre Nový Čas prezradil, že ani nevedel, ako sa má tešiť, a jeho cieľom je udržať sa v prvom tíme do konca sezóny. Pevne verí, že vedenie súťaže hráčov uvoľní na februárovú zimnú olympiádu v Pekingu.

Vlani ste zažili debut v NHL, teraz už máte na konte aj prvý gól. Aký to je pocit?

Musím sa priznať, že som ani nevedel, ako sa mám po góle radovať. Spoluhráči mi okamžite gratulovali, bolo to naozaj super. Splnil som si ďalší hokejový sen, škoda len toho, že sme prehrali. Tá radosť by bola dvojnásobná.

Aký bol ohlas od trénera?

Pogratuloval mi. Povedal, že to bolo dobré a mám pokračovať vo svojich výkonoch.

Aj ste si zobrali puk na pamiatku?

Odfotil som sa s ním po zápase a potom som ho odovzdal, pretože mi ho zarámujú, aby som mal pamiatku na prvý gól v NHL. Takže teraz nejaký čas musím čakať, kým mi ho zarámovaný doručia.

V drese Stocktonu Heat v AHL ste mali skvelý štart do sezóny. Verili ste, že dostanete šancu aj v prvom tíme Calgary?

Pevne som tomu veril, pretože naozaj začiatok bol výborný. Keď ma povolali do Calgary, tak to bola obrovská radosť.

Aj keď vás povolali do prvého mužstva, ešte ste zopár stretnutí sedeli v hľadisku. Neboli ste nervózny z toho, či dostanete naozaj šancu?

Aj som to očakával, že ihneď nenaskočím do zostavy, pretože mužstvu sa darilo. Bol som trpezlivý a šanca prišla. Teraz bude iba na mne, aby som sa za dôveru odvďačil výkonmi, a urobím maximum, aby som sa v Calgary udržal do konca sezóny.

Je veľký rozdiel medzi nižšou ligou AHL a NHL?

Obrovský. Hráči v NHL sú starší, kvalitnejší, sebavedomejší a hrajú iný štýl hokeja.

Už o dva mesiace sa konajú v Pekingu zimné hry. Myslíte si, že vás vedenie súťaže uvoľní?

Zatiaľ nemám žiadne konkrétne informácie, ale, samozrejme, rád by som štartoval na olympiáde. Je to sen každého športovca, ale nie je to v našich rukách.

Aké panujú v Kanade pandemické opatrenia?

Je to tu voľnejšie, obchody i reštaurácie sú pootvárané. Máme ešte aj tú výhodu, že klub má svoje lietadlo, takže ani v tomto smere nemáme obmedzenie.