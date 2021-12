Situácia okolo zimného štadióna eskaluje, mesto má už toho plné zuby: Ohrozená Extraliga v Prešove?

Radnica má toho dosť. Majiteľ klubu HC Grotto Prešov dostal od mesta Prešov predžalobnú výzvu, aby do 5 dní vypratal zimný štadión. Od septembra doposiaľ totiž nepodpísal zmluvu o prenájme ľadu. Navyše, využíva mantinely a ľadovú plochu na reklamné účely bez dohody s mestom.

Mesto vyzývalo majiteľa klubu Róberta Ľuptáka už minimálne päťkrát na to, aby zmluvu podpísal. „Vždy to prisľúbil, ale nikdy nedodržal,“ vraví primátorka Prešova Andrea Turčanová. Podľa nej má mesto eminentný záujem udržať v Prešove extraligu, ale ak nedôjde k dohode, klub bude musieť opustiť štadión.

„Investovali sme viac, ako 5,5 milióna € do jeho renovácie. Klub dostal dotáciu 380-tisíc €. Všetci sme s nadšením privítali, že klub prišiel do Prešova. Radostnú emóciu z víťazstiev však kalí, že dodnes nie je podpísaná zmluva o vzťahu k zimnému štadiónu. Dá sa povedať, že je čiernym nájomcom,“ priblížila primátorka.

Podľa nej spoločnosť Prešov Real, ktorá štadión spravuje, niekoľkokrát žiadala, aby mesto zakročilo. „HC Grotto už išla predžalobná výzva, aby do piatich dní vypratal štadión. Stále platí len memorandum o spolupráci ešte s pánom Kovaľom z HC Banská Bystrica a potom do týchto vzťahov vstúpil pán Ľupták. Ten mal len čiastkovú zmluvu na ľadohodiny, ale tá neriešila využívanie priestorov ani reklamu. A od 1. novembra nemá zmluvu ani na ľad,“ priblížila primátorka, podľa ktorej mestu hrozia sankcie od štátu.

Mesto dostalo jeden návrh zmluvy na prenájom za 1 €. Ale to podľa nich neprichádza do úvahy, lebo radnica by porušila zákon. Aby bol dodržaný zákon, minimálna výška by sa mala pohybovať na úrovni približne 2 800 - 3 000 € mesačne bez energií, čo by boli len prevádzkové náklady.

Ľupták: Hokej bude pokračovať!

„Vážení fanúšikovia, v prvom rade vás chceme ubezpečiť, že hokejová Tipos Extraliga v meste Prešov bude pokračovať. Urobíme všetko pre to, aby sme do konca týždňa podpísali zmluvu s mestom Prešov o prenájme zimného štadióna. Aj naďalej budeme hrdo reprezentovať mesto Prešov a robiť radosť prešovským fanúšikom,“ uviedol na sociálnych sieťach samotný Ľupták.