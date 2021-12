Je extraliga v Prešove ohrozená? Prezident Ľupták okamžite reagoval

Mesto Prešov a majiteľ klubu HC GROTTO Prešov Róbert Ľupták dodnes nepodpísali nájomné zmluvy a tak je v ohrození najvyššia hokejová súťaž v meste.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Klub od augusta plnohodnotne využíva priestory zimného štadióna napriek chýbajúcemu podpisu na zmluvách. Ľupták reagoval v stanovisku, že situáciu by mali vyriešiť do konca týždňa a že extraliga bude v meste pokračovať.

Predstavitelia mesta dostali od majiteľa viacero prísľubov, no primátorka Andrea Turčanová v pondelok uviedla: "Nemôžeme tolerovať protiprávne využívanie priestorov zimného štadióna, ktorý je mestský a predovšetkým verejný majetok."

Podľa nej mesto hľadá už od augusta 2021 možnosti, ako uzavrieť nájomný vzťah s majiteľom HC GROTTO Prešov za obojstranne výhodných podmienok. Požiadavka Ľuptáka na prenájom za jedno euro je však pre radnicu neprijateľná.

V tejto výške by totiž bola v rozpore s Memorandom o spolupráci, ktorú podpísali pri vstupe extraligového klubu do mesta. "Musíme dodržiavať platné zákony, ktoré sú záväzné rovnako pre mesto ako aj pre HC GROTTO Prešov. Na ťahu je majiteľ hokejového klubu," uviedla Turčanová.

Primátorka dodala, že jej Róbert Ľupták na utorok 7. decembra prisľúbil osobné stretnutie aj s podpísaním potrebných dokumentov. V minulosti však už došlo k viacerým stretnutiam predstaviteľov mesta s majiteľom hokejového klubu, no tie napriek prísľubom nevyústili do podpísania potrebných dokumentov.

Podľa Turčanovej boli Ľuptákovi od 6. augusta 2021 už deväťkrát odoslané potrebné dokumenty na podpis, došlo aj k viacerým stretnutiam, no zatiaľ bez spečatenia dohody. "Vždy sa to skončilo prísľubom ´dobre, pošlem´, no dodnes sa tak nestalo. Všetci chceme zachovať hokejovú extraligu v meste, preto sme ústretovo posúvali termíny a odkladali ich. Nedá sa to však donekonečna a uvedomujeme si, že nejde o súkromné financie, ale o verejné," uviedla Turčanová.

Spoločnosť Prešov Real, ktorá je oficiálne správca prešovského štadióna, už požiadala o pomoc mesto. Pripravená je tzv. predžalobná výzva, ktorá žiada podpísanie riadnych zmlúv. V prípade, že sa tak nestane, bude právnou cestou vyžadovať vypratanie objektu zimného štadióna.

Mesto Prešov má doteraz s hokejovým klubom podpísané iba Memorandum o spolupráci, ktoré za klub podpísal Juraj Koval. Od majiteľa HC GROTTO Prešov požaduje platenie riadneho mesačného nájmu, ktorý sa pohybuje vo výške približne tritisíc eur.

Majiteľ klubu Ľupták na oficiálnom facebookovom profile HC GROTTO Prešov ubezpečil fanúšikov, že najvyššia hokejová súťaž bude v meste pokračovať a že zmluvu s mestom by mali podpísať už tento týždeň.

"Vážení fanúšikovia, v prvom rade Vás chceme ubezpečiť, že hokejová Tipos Extraliga v meste Prešov bude pokračovať. Urobíme všetko pre to, aby sme do konca týždňa podpísali zmluvu s mestom Prešov o prenájme zimného štadióna.

Aj naďalej budeme hrdo reprezentovať mesto Prešov a robiť radosť prešovským fanúšikom. Keďže však nechceme narušiť atmosféru v našom mužstve, k celej situácii sa podrobnejšie vyjadríme s odstupom času. Ďakujeme za vašu podporu. Róbert Ľupták, majiteľ HC Grotto Prešov," uvádza sa v stanovisku.