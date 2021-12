Slovan zdolal Trenčín a zvýšil náskok na čele, Zvolen nestačil na Spišiakov

Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v nedeľnom súboji 23. kola Tipos extraligy na ľade Dukly Trenčín 4:1.

Slávili siedme víťazstvo v sérii a zvýšili náskok na čele tabuľky pred druhým Zvolenom už na šesť bodov. Trenčín figuruje na ôsmej priečke.

HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Góly: 57. Beták (D. Hudec, Martin Chovan) - 5. Šotek (Sukeľ, Mackenzie), 40. Harris (Rapuzzi, Takáč), 42. Takáč (Harris), 55. Matoušek (Rapuzzi). Rozhodovali: Žák, Štefík - Šefčík, Junek, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1.

HK Dukla Trenčín: Bowns – Martin Chovan, Kudla, Starosta, Crinon, Lemcke, Nemčík, E. Švec – Berisha, Mikyska, Sojčík – Tybor, Valach, Bezúch – Krajč, Paukovček, Rehuš – D. Hudec, J. Švec, Beták – Krajčovič

HC Slovan Bratislava: Windsor – Mackenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Beňo – Haščák, Rapuzzi, Jääskeläinen – Gašpar, Harris, Takáč – Fominych, Kytnár, Matoušek – Šotek, Bezák, Sukeľ

V Trenčíne sa hral od úvodu rýchly a bojovný hokej so šancami na oboch stranách. Slovan hneď prvú využil, v 5. min prekonal Bownsa Šotek strelou z pravého kruhu. Dukla mohla vyrovnať v 11. min, Tybor v tutovke trafil žŕdku. V 18. min mali hostia dve možnosti na zvýšenie svojho náskoku, najprv Takáč v úniku neprekabátil Bownsa a o pár momentov neskôr zazvonila žŕdka po tečovanom nahodenom puku Harrisa.

V druhej tretine pokračovali Bratislavčania v aktivite, domáci brankár musel byť v strehu najmä pri strelách Sersena. V polovici zápasu sa Trenčanom podarilo prekonať Windsora, no gól Betáka neplatil pre kontakt domáceho hráča s brankárom. V 36. min druhýkrát skončila strela Harrisa na žŕdke. V závere tretiny to už kanadskému útočníkovi Slovana vyšlo, presadil sa po krížnej prihrávke Rapuzziho - 0:2.

Hostia začali tretiu tretinu presilovkou a využili ju zásluhou Takáča - 0:3. Dukla odpovedala šancou Valacha, sám s pukom pred bránkou však neuspel v koncovke. Trenčania v snahe zdramatizovať zápas prepadávali v útoku, v 46. min ušiel domácej obrane Jääskeläinen, položil si Bownsa, no nedokázal ho prekonať. Dukla vystupňovala svoje úsilie, no stále stroskotávala na pozornej obrane Slovana na čele s brankárom Windsorom. Domáci tréneri sa rozhodli už 6 minút pred koncom počas presilovky odvolať brankára, no power play im nevyšla, do prázdnej bránky pridal štvrtý gól Slovana Matoušek. Dukla sa dočkala až necelé 4 min pred koncom, po prihrávke Hudeca upravil na konečných 1:4 Beták.

Hokejisti HKM Zvolen prehrali v nedeľnom dueli 23. kola Tipos extraligy na domácom ľade s HK Spišská Nová Ves prekvapujúco 4:6. Úradujúci majster dokázal vyrovnať z 1:4 na 4:4, no koncovku zápasu nezvládol, víťazný gól a svoj druhý v stretnutí strelil v 48. minúte Matej Giľák. Spišiaci potvrdili zlepšenú formu, vybojovali tretie víťazstvo za sebou.

Spišiakom vyšla prvá tretina, Zvolen už skóre neotočil

HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Góly: 3. Jedlička (Kubka, Hraško), 34. Roy (Viedenský), 36. Leskinen (Roy, Krieger), 44. Jedlička (Kotvan, Mikúš) - 2. Beaudry (Tyczynski, Atwal), 18. Salituro (Giľák, Beaudry), 21. Majdan (Salituro), 32. Giľák (Salituro), 48. Giľák (Majdan, Salituro), 58. Kuru (Nieminen). Rozhodovali: Novák, Smrek - Bogdaň, Frimmel, vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0.

HKM Zvolen: Rahm - Hain, Kotvan, Roy, Meliško, Kubka, Hraško, S. Barcík - Zuzin, Viedenský, Jedlička - Leskinen, Krieger, Pierog - Stupka, J. Mikúš, Saracino - Csányi, Marcinek, Török - Chlepčok

HK Spišská Nová Ves: Melicherčík - Arwin, Petgrave, Romaňák, Beaudry, Malina, Ordzovenský, Chatrnúch - Majdan, Salituro, Giľák - Nieminen, Kuru, Rapáč - Hamráček, Tyczynski, Ščurko - Tomala, Vartovník, Vrábeľ

Spišiakom vyšla prvá tretina, už v 2. min sa ujali vedenia zásluhou presilovkového gólu Beaudryho, ktorý dorazil do siete puk odrazený od mantinelu. Hostia sa potom ubránili v dvoch oslabeniach a v 11. mohli pridať druhý gól, no v prečíslení 3 na 1 Rapáč namieril iba do ramena Rahma. HKM sa dočkal vyrovnania v 13. min po strele Kubku a teči Jedličku, no do kabín išli s tesným náskok predsa len Spišiaci, po vydarenej kombinácii sa presadil Salituro.

V úvode druhej dvadsaťminútovky hostia naďalej prekvapujúco dirigovali hru. Po góloch Majdána a Giľáka viedli už 4:1 a s domácimi to nevyzeralo dobre. Zvolenčania sa dokázali dostať späť do hry vďaka dvom využitým presilovkám. V 34. min prestrelil Melicherčíka švihom Roy a o dve minúty neskôr znížil na 3:4 strelou z prvej Leskinen.

Zvolen odštartoval tretiu tretiny náporom, s jasnou snahou o vyrovnanie. Veľkú šancu zahodil Mikúš, ale v 43. min už skóroval z dorážky Jedlička a v početnej výhode vyrovnal na 4:4. V 48. min však hostia predviedli peknú kombinačnú akciu, ktorá vyvrcholila gólom Giľáka a Spišiaci opäť viedli. To s domácimi zamávalo. HKM v závere vsadil všetko vabank, odvolal Rahma z bránky a skúsil to v šestici, no vyrovnanie mu to neprinieslo. Naopak Kuru do prázdnej bránky spečatil výsledok na koenčných 6:4.