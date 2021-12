Pardavý po konci v Trenčíne: Chcem sa venovať len reprezentácii

Nedávno odvolaný tréner hokejistov HK Dukla Trenčín Ján Pardavý si uvedomuje, že v súčasnom tíme drieme vyššia kvalita, než akú dokázal z neho dostať on.

Niekdajší skvelý reprezentant Slovenska si myslí, že v silách Trenčanov je účasť v najlepšej šestke Tipos extraligy pred play-off. Pred nedeľňajším domácim duelom so Slovanom Bratislava patrila Trenčínu práve šiesta pozícia v tabuľke slovenskej najvyššej súťaže.

"Môj poznatok je, že som nedokázal z hráčov dostať to najlepšie, čo v nich je. Preto som skončil. Teraz je rad na hráčoch, aby dokázali tím pozdvihnúť. Povedal som vedeniu, že mužstvo potrebuje doplniť. Hlavné je, aby trafili do posíl. V niektorých menách sme sa počas leta zmýlili, to si musíme priznať. Trénerská práca prináša podobné situácie. Je ťažké odrážať po mentálnej stránke tlaky fanúšikov, sponzorov, či manažmentu. Pracovať pre tím, ku ktorému máte vzťah, je náročné," uviedol Ján Pardavý v rozhovore pre denník Šport.

Autor 45 reprezentačných gólov a vicemajster sveta z Petrohradu 2000 potvrdil, že od klubového hokeja si načas oddýchne, ale pri reprezentačnom tíme bude pokračovať v pozícii jedného z asistentov Craiga Ramsayho. "Posledné dva roky pomáham reprezentácii a nemal som veľa voľna. Musím si mentálne oddýchnuť bez tlaku a stresu. Budem sa koncentrovať na reprezentáciu, aby som bol platný," potvrdil Pardavý. Rovnako dodal, že bude mať čas na skautovanie reprezentantov SR v zahraničných ligových súťažiach.

"Chcem sledovať viac iné ligy, NHL, aj KHL. Možností je na televíznom trhu veľmi veľa. Takisto si potrebujem upratať svoje veci a trénerské zložky, ktoré mám na rôznych nosičoch. Od klubového hokeja si plánujem oddýchnuť do konca sezóny. Samozrejme, po mesiaci, dvoch môžem zmeniť názor, ale teraz to vnímam takto. Chcem sa venovať len reprezentácii," dodal Pardavý pre Šport.