Debut Húsku v NHL? Rangers povolali Slováka z farmy do prvého tímu

Slovenský hokejový brankár Adam Húska sa priblížil debutu v NHL.

Vedenie klubu New York Rangers ho povolalo z farmy do prvého tímu po tom, ako sa v zápase so San Jose zranil Igor Šesťorkin. "Jazdci" odohrajú najbližší duel v noci na nedeľu s Chicagom.

Šesťorkin je v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 brankárska jednotka Rangers. Nastúpil do 18 zápasov, v ktorých dosiahol lepšie štatistiky než jeho krajan Alexandar Georgiev. Rangers síce v piatkovom stretnutí zdolali Sharks 1:0, no na neurčitý čas prišli o Šesťorkina, ktorý pre zranenie nohy odstúpil v 46. minúte.

Húska je súčasť organizácie Rangers od roku 2015, keď si ho klub vybral v drafte zo 184. miesta. Prebiehajúca sezóna je štvrtá, v ktorej pôsobí vo farmárskej AHL. V drese Hartfordu Wolf Pack odchytal v ročníku 2021/2022 šesť stretnutí, v ktorých dosiahol 92,4-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,20 inkasovaného gólu na zápas.

Húska má šancu stať sa piatym slovenským brankárom so štartom v NHL. Prvým bol v roku 2002 Ján Lašák, po ktorom sa do NHL presadili aj Rastislav Staňa, Peter Budaj a Jaroslav Halák.