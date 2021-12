Na Spiši skončil legionár po štrnástich dňoch: Odchod hlási aj Prešov

Zmeny v kádroch hlásia dvaja účastníci slovenskej hokejovej extraligy.

Nováčik zo Spišskej Novej Vsi ukončil spoluprácu s obrancom Matúšom Chovanom a kanadským útočníkom Davidom Levinom, Prešov opúšťa útočník Martin Krasničan.

Dvadsaťpäťročný Krasničan v tejto sezóne odohral za Prešov len osem duelov so ziskom jedenej asistencie a v kariére pokračuje v zahraničí. Jeho novým pôsobiskom sa stal maďarský Fehérvár, za ktorý už aj odohral jedno stretnutie.

Krasničan v minulej sezóne pôsobil v Košiciach, v najvyššej slovenskej súťaži absolvoval v minulosti jeden duel aj za Trenčín. V zahraničí medzitým pôsobil v nižších súťažiach vo Švédsku a Nórsku.

Odchody dua korčuliarov zo Spiša majú rozdielny dôvod. Obranca Matúš Chovan sa v minulej sezóne podieľal na postupe klubu do najvyššej domácej súťaže, no v extralige sa neprebojoval do základného kádra a doteraz absolvoval len 7 duelov s bilanciou gól a asistencia.

V druhej najvyššej súťaži si v tomto ročníku pripísal dva štarty za Brezno, v SHL bude pokračovať vo farbách Humenného. "Mal veľký podiel na postupe tímu do extraligy, keď patril medzi jeho hlavných lídrov. Povahovo je to výborný chalan, preto ma veľmi mrzí, že sa v našej konkurencii nedokázal presadiť do základnej zostavy. Po viacerých rozhovoroch sme usúdili, že najlepšia voľba pre obe strany bude je jeho uvoľnenie do Humenného do konca sezóny," ozrejmil generálny manažér klubu Richard Rapáč.

Kanaďan narodený v Izraeli David Levin na Spiši neodohral ani jeden duel, do klubu prišiel nedávno z tímu Bratislava Capitals. "S Davidom sme sa, bohužiaľ, museli rozlúčiť, keďže si po návrate do tréningového procesu obnovil pôvodné zranenie, ktoré si už vyžaduje chirurgický zákrok. Je to veľká škoda, pretože rekonvalescencia prebiehala výborne a nič nenasvedčovalo tomu, že sa niečo podobné môže stať. Osobne ma to dosť mrzí, keďže David by bol určite výraznou posilou," ozrejmil Richard Rapáč na Facebooku spišskonovoveského klubu.