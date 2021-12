HC Slovan si udržal prvé miesto, Trenčín zaskočil Nitru

Hokejisti Slovana Bratislava sú aj po 22. kole na čele tabuľky Tipos extraligy.

V piatkovom zápase zdolali na svojom ľade Nové Zámky 2:0, brankár Samuel Hlavaj si pripísal prvé čisté konto v sezóne.

Druhý je Zvolen, ktorý uspel v šlágri kola na ľade Košíc 4:1. Zvolen má 45 bodov a na prvý Slovan stráca tri body.

Zámčania klesli na posledné miesto, pretože Liptovský Mikuláš zdolal doma Prešov hladko 6:0 a dostal sa na 11. miesto.

Vo východniarskom derby uspel Poprad na ľade Michaloviec 6:5 po nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil Patrik Svitana. V zápase zaznamenal 4 body (2+2), čím sa dostal na métu 400 bodov v slovenskej extralige. Podarilo sa mu to ako 43. hráčovi v histórii súťaže.

Nováčik zo Spišskej Novej Vsi zdolal Banskú Bystricu 6:2 a pripísal si druhé víťazstvo po sebe. Barani naopak prehrali po druhý raz v sérii a neuspeli už v siedmom z uplynulých ôsmich stretnutí.

Hokejisti Trenčína cestovali do Nitry už bez odvolaného trénera Jána Pardavého, no Dukla zabojovala a pod Zoborom triumfovala 2:1. O jej víťazstve rozhodol 95 sekúnd pred koncom Marek Valach. Pre Nitru to bola už tretia prehra za sebou.

MHk 32 Liptovský Mikuláš – HC GROTTO Prešov 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Góly: 8. Walega (Hovorka, Ventelä), 13. Salija (Obdržálek), 26. Jurík (Obdržálek), 41. Ventelä (Hovorka), 45. Jurík (Hovorka), 60. Kriška (Ventelä)

HC Slovan Bratislava – HC Nové Zámky 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Góly: 8. Maier (Rapuzzi), 41. Haščák (Rapuzzi, Harris)

HC Košice – HKM Zvolen 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Góly: 12. Klhůfek (Pereskokov, McPherson) – 5. Krieger (Kubka, Pierog), 6. Saracino (Meliško, Roy), 11. Roy (Saracino, Stupka), 59. Zuzin (Jedlička)

HK Dukla Ingema Michalovce – HK Poprad 4:5 pp a sam. nájazdoch (1:0, 2:4, 1:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 19. Pavlin (Macejko, Keränen), 32. Cameranesi (Erkinjuntti, Pavlin), 32. Buc (Mašlonka), 44. Mudrák (Žitný, Galamboš) – 29. Svitana (Livingston), 33. Valigura (Jevoš, Bjalončík), 36. Arniel (Svitana, Skokan), 37. Livingston (Svitana, Skokan), rozh. nájazd: Svitana

HK Spišská Nová Ves – HC'05 Banská Bystrica 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Góly: 9. Giľák (Majdan), 13. Beaudry (Nieminen, Rapáč), 21. Nieminen (Rapáč, Atwal), 29. Tyczynski (Hamráček, Ščurko), 46. Rapáč (Petgrave, Salituro), 54. Nieminen (Tyczynskí, Vrábeľ) – 5. Berger (Ščerbak), 43. Berger (Shcherbak, Cardwell)

HK Nitra - HK Dukla Trenčín 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 51. Rockwood (Raskob, Tvrdoň) - 25. Berisha (Mikyska, Lemcke), 59. Valach (Bezúch, Starosta)

Tabuľka:

1. Slovan Bratislava 22 15 1 1 5 82:51 48

2. Zvolen 22 13 3 0 6 82:63 45

3. Michalovce 21 12 2 1 6 59:62 41

4. Nitra 19 8 4 2 5 72:56 34

5. Košice 19 10 0 2 7 66:49 32

6. Dukla Trenčín 21 8 1 0 12 53:65 26

7. Prešov 19 8 1 0 10 51:70 26

8. Poprad 17 6 2 2 7 63:57 24

9. Spišská Nová Ves 19 6 1 4 8 55:59 24

10. Banská Bystrica 19 5 2 3 9 51:64 22

11. Liptovský Mikuláš 21 4 2 3 12 53:69 19

12. Nové Zámky 21 6 0 1 14 51:73 19