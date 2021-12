Senzačný postup do Pekingu! Slovenskí rybnikári v zasľúbenom Berlíne prekonali samých seba

Dvanásť rokov existencie v medzinárodnej konkurencii pretavili slovenskí parahokejisti v historický postup na ZPH 2022 v Pekingu.

Na kvalifikačnom turnaji v Berlíne dokázali zdolať domáce Nemecko (4:2), Japonsko (3:0), Švédsko (4:0) i Nórsko (4:2), keď prehrali len s víťazmi podujatia Talianmi (2:3). Tím hráčov okolo trénera Radoslava Bielečku a generálneho manažéra Miroslava Drába tak mohol sláviť jeden z najpozoruhodnejších okamihov paralympijského športu na Slovensku.

Slovenskí reprezentanti v parahokeji odštartovali účinkovanie v medzinárodných bojoch v roku 2011 vo Viedni. Po náročných začiatkoch v novembri 2019 práve na šampionáte B-kategórie v Berlíne už postúpili medzi osem najlepších tímov sveta. Na ZPH 2018 v Pjongčangu sa ešte tesne nedostali, teraz im to už vyšlo.

"Po týchto dvoch týždňoch sa iste dá povedať, že Berlín je pre nás zasľúbené mesto," povedal na otázku TASR tréner Bielečka na piatkovom stretnutí s médiami a za kľúčový faktor úspechu označil skvelé a disciplinované tímové výkony.

"Dali sme sa dokopy ako tím. Ale fakt ako naozajstný tím, čo sa týka súdržnosti. Chalani držali pokope. Naozaj ma poslúchali do bodky. Od rozcvičky, stravy, správania sa v šatni. Plnili veci, na ktorých sme sa dohodli ako systém hry a to bolo rozhodujúce," uviedol kouč, ktorého tím k postupu katapultoval najlepší brankár turnaja Eduard Lepáček a najproduktívnejší útočník podujatia Martin Joppa (6+3).

"Je to o tíme, no máme oporu v Edovi Lepáčkovi v bráne a v útoku bol líder Maťo Joppa. Ale jasné, je to o kolektíve, individuality treba, ale 80 percent je to o tíme," zdupľoval.

Slováci sa už pomaly musia chystať na Peking, kde by tiež chceli zohrať dôstojnú úlohu. Prezident Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš v príhovore okrem poďakovania a gratulácie výberu oznámil čerstvú novinku, že dostal ponuku od Kórejskej republiky na prípravný kemp.

"Chlapcom teraz necháme voľno, idú Vianoce a ani situácia tu nie je najlepšia, čo sa týka korony. Najdôležitejšie potom bude, aby tím zostal pokope, aby sa nám vyhýbali zranenie a boli sme zdraví. A ideme hľadať priestor ako trénovať a pripravovať sa na Peking. Ak by sa podarila tá Kórea, bolo by to super.

Ale my nie sme profesionáli, to treba povedať na rovinu. Vidieť novú krajinu by bola pre chalanov odmena, bol by to zážitok. Ázijské krajiny sú profesionálne, vedia pripraviť výborné turnaje a perfektné podmienky. Nehrajú zákerne, nemalo by prísť k zraneniam. Ak by sme to mohli absolvovať, bolo by to plus," dodal tréner Bielečka.

Kľúčom k postupu do Pekingu bola aj podľa 24-ročného Joppu tímovosť, sebavedomie a disciplína. "Asi prvýkrát sme doslova poslúchali trénera a ukázalo sa to. Celý turnaj sme verili, že postúpime. Od neúspešných majstrovstvách sveta A-skupiny sme každý deň makali. Všetko sme podriadili tomu, aby sme postúpili. Ani sekundu počas turnaja sme nepochybovali, že postúpime, že patríme na paralympiádu.

Vyšli nám prvé dva zápasy na nulu, to bolo dobré a výborne sme sa odrazili. Aj pri následnej prehre s Talianmi sme podali dobrý výkon a mohli sme na tom stavať. Posledné dva zápasy sme boli tak psychicky silní, že sme vedeli, že postúpime," povedal pre TASR líder tímu, ktorý za najťažší okamih boja o postup označil duel s Nórmi.

"Bol to vyrovnaný zápas, vyleteli na nás a prvých päť minút sme hrali len v našej obrannej tretine. Ale spamätali sme sa, dali sme prvý gól a to nám brutálne pomohlo. Potom to už išlo."

Autor šiestich slovenských gólov nechcel príliš stavať do popredia svoje bodové konto. "Je to o tíme. Každý jeden hráč predviedol svoj najlepší výkon v kariére. Edo zachytal neskutočne v bráne. A hrali sme super aj v obrane a útoku, vychádzali nám oslabenia aj presilovky. Každý podal stopercentný výkon," zdôraznil Joppa, ktorý verí aj v Pekingu v dôstojnú reprezentáciu Slovenska:

"My stále hovoríme, že sme len rybnikári a naozaj, väčšina z nás počas zimy doma trénuje na nejakom rybníku alebo rieke. Každý, kto tomu rozumie si uvedomuje, že prvá trojka na ZPH je pre nás nedosiahnuteľná, mimo náš dosah, je to iný level. Ale verím, že našich súperov z áčka či béčka ako sú Taliani, Česi, Kórejčania aj ďalších, dokážeme potrápiť. A zabojujeme o čo najlepšie umiestnenie."

"Je neuveriteľné, čo sa nám podarilo dokázať ako tímu. Je to odmena za odmakané hodiny a roky, ktoré sme strávili na štadiónoch. Je to v podstate vrchol, čo sa dá v športe dosiahnuť. Chlapcom môžem len poďakovať. Prekonali sme očakávania a mnohí aj samých seba. Na Peking sa ideme tvrdo pripravovať," vyjadril sa kapitán Marián Ligda.