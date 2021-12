Tomáš Jurčo sa udomácňuje v KHL: Chcem sa opäť baviť hokejom!

Po dlhých 12 rokoch opustil zámorie a vrátil sa do Európy. Reč je o dvojnásobnom víťazovi Calderovho pohára v AHL Tomášovi Jurčovi, ktorý sa začiatkom novembra upísal do konca sezóny klubu Barys NurSultan. V drese kazašského tímu pôsobiaceho v KHL už má za sebou šesť duelov, v ktorých stihol streliť aj premiérový gól a na tri prihrať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tomáš Jurčo mal v posledných sezónach viaceré zdravotné komplikácie. Dvakrát operácia chrbta či bedrového kĺbu mu do veľkej miery znemožnila usadiť sa v tímoch NHL Edmontone či naposledy vo Vegas. Aj preto sa rozhodol stopercentne vyliečiť a po dlhých rokoch vrátiť späť do Európy.

„Chcem sa opäť baviť hokejom, byť zdravý bez zranení a veľa hrať. Zatiaľ to všetko vychádza,“ povedal pre Nový Čas Jurčo. Jurčo sa už adaptoval v novom pôsobisku Nursultan, ktoré sa predtým volalo Astana, a za sebou má aj šesť stretnutí. V nich strelil premiérový gól v KHL a pripísal si aj tri nahrávky.

„Zatiaľ som spokojný so svojou hrou. Cítim sa super napriek tomu, že som dlhšie nehral. Vysoký čas na ľade mi pomohol, aby som sa rýchlo dostal do želanej formy. Od zápasu k zápasu je to lepšie a to je pre mňa dôležité,“ pokračoval Tomáš, ktorý si chváli aj zázemie.

„Podmienky máme skvelé. Je tu nová veľká aréna a ľudia v Kazachstane hokej milujú. Rovnako aj starostlivosť o hráčov je na profesionálnej úrovni. Náročné sú časové posuny, ale na to si zvyknem,“ pokračoval útočník.

Chce ísť do Pekingu

Jurčo si v roku 2014 obliekol slovenský dres na olympiáde v Soči a rád by sa do nominácie dostal aj budúci rok do Pekingu. „Určite si chcem na zimných hrách opäť zahrať. Verím, že sa slovenskému tímu podarí urobiť dobré výsledky a ľudia sa budú tešiť z našej hry,“ dodal.