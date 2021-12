Útočník Dvorský sa stal najmladším zahraničným strelcom vo Švédsku: Po Gáboríkovi získal aj skalp Pastrňáka!

Láme jeden rekord za druhým! Iba v lete oslávil talentovaný útočník Dalibor Dvorský 16 rokov, ale napriek tomu hrá vo Švédsku za mužov AIK Štokholm druhú najvyššiu súťaž.

Dokonca si v stredu pripísal na konto aj prvý gól a stal sa najmladším legionárom, ktorému sa to v škandinávskej lige podarilo. Prekonal aj zápis hviezdneho Čecha Davida Pastrňáka, ktorý vo Švédsku v minulosti pôsobil!

Rodák zo Zvolena Dalibor Dvorský má okrem Pastrňáka na svojom konte aj skalp slovenskej hviezdy Mariána Gáboríka. Vo veku 15 rokov, 7 mesiacov a 18 dní strelil 2. februára 2021 gól v drese Banskej Bystrice a stal sa najmladším strelcom v histórii slovenskej extraligy. Teraz sa mu podarilo skórovať aj medzi mužmi vo Švédsku v drese AIK Štokholm.

„Veľmi dobre sa to počúva, že som predtým prekonal Mariána Gáboríka a teraz aj Davida Pastrňáka. Je to super hráč a ešte musím veľmi veľa makať, aby som dosiahol jeho úroveň,“ povedal na úvod pre Nový Čas Dvorský, ktorý začal sezóny v juniorskom tíme AIK Štokholm do 20 rokov, ale posledných sedem duelov odohral už za mužov.

„Som rád, že som dostal takúto šancu. Tréneri mi dávajú dôveru aj na nájazdy, takže musím tvrdo na sebe pracovať, aby som nesklamal ich dôveru.“

Obrovský slovenský talent prezradil, aký je rozdiel medzi juniorským a seniorským hokejom vo Švédsku. „Medzi mužmi je to oveľa rýchlejšie, hráči už inak rozmýšľajú a sú aj mohutnejší. Ale trúfam si hrať na tejto úrovni a bude teraz iba na mne, ako dlho sa v A-tíme udržím,“ pokračoval Dalibor, ktorý dokonca už plynule hovorí po švédsky.

Na otázku, či môžu chodiť diváci v Škandinávii na hokej, odvetil: „Áno môžu, tu zatiaľ nie sú také obmedzenia ako na Slovensku.“

Pozvánka ho potešila

Mladý útočník Dalibor Dvorský dostal pred pár dňami aj pozvánku na záverečný kemp hokejovej reprezentácie do 20 rokov, ktorú koncom roka (25. decembra - 5. januára 2022) čaká šampionát v Kanade.

„Veľmi som sa potešil. Budem sa 11. decembra hlásiť na zraze v Piešťanoch a urobím maximum, aby som sa dostal do konečnej nominácie na svetový šampionát,“ dodal na záver Dalibor.