Švédsky reprezentačný tréner po brutálnom zákroku penil: S ním na čele sú hanbou švajčiarskeho hokeja!

Víkendové stretnutie švajčiarskej hokejovej NLA prinieslo vypätú situáciu na striedačkách. Švédsky kouč domáceho tímu Rikard Grönborg sa behom hry nekompromisne pustil do trénera konkurencie.

Švédsky tréner Zürichu pôsobí mimo klubovej úrovne takisto pri reprezentácii „troch koruniek“. Celú situáciu odštartoval brutálny krosček hosťujúceho Barberia na Garretta Roea. Na ľade sa po ňom spustila hromadná bitka a obeť tvrdého zákroku Roe duel nedohral.

Deshalb war ZSC-Coach Rikard Grönborg nach der Partie gegen Lausanne so aufgebracht. ⬇️ Mark Barberio durfte nach einer Zweiminutenstrafe weiterspielen, Garrett Roe schied verletzt aus. #ZSC #LHC pic.twitter.com/oe5fFKzqri November 21, 2021

Mimo potýčok na ľade to začalo iskriť aj na striedačkách. Rikard Grönborg sa pustil do trénera Lausanne Fusta. „Poď! Ty proti mne,“ kričal Švéd niekoľkokrát. „Je to ku**a trápne! Ku**a trápne! Si kopa ho***n!“.

Rivalita medzi touto trénerskou dvojicou pritom panuje už dlhšiu dobu. Na ostatnom juniorskom šampionáte Grönborga vytočili hokejisti Švajčiarska, ktorí pod vedením Fusta zranili opory Švédov Williama Nylandera a Joela Erikssona-Eka.

„Ak sa na ľade dejú hnusné veci, Fust stále stojí na striedačke s otvorenými ústami a nečinne prizerá. On a celé mužstvo Lausanne je hanbou švajčiarskeho hokeja,“ sťažoval sa po zápase švédsky lodivod. Grönborg zároveň pripomenul situáciu z uplynulého ročníka, kedy sa spomínaní dvaja účastníci švajčiarskej NLA stretli vo štvrťfinále play-off. „Po tej sérii sme mali na súpiske desať zranených hráčov. To nie je náhoda.“