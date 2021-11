Zvolen sa dotiahol na Slovan a ukončil sériu Prešova: Východniarske derby pre Michalovce

Hokejisti HKM Zvolen sa v 18. kole Tipos extraligy bodovo dotiahli na lídra tabuľky Slovan Bratislava.

Na domácom ľade si poradili s Prešovom 3:2 a víťaznú sériu súpera zastavili na čísle sedem. Gól, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný, strelil v 36. minúte útočník Peter Krieger, ktorý od príchodu do Zvolena bodoval v každom z 9 zápasov, do ktorých nastúpil.

Zvolenčania majú po 18. kole 36 bodov a za lídrom tabuľky Slovanom Bratislava zaostávajú iba o skóre. "Belasí" iba čiastočne splnili úlohu favorita a na ľade Liptovského Mikuláša vyhrali až po predĺžení.

Duel priebežne posledného tímu s prvým rozhodol 22 sekúnd pred koncom predĺženia obranca Matt MacKenzie. Slovanisti, ktorí nastúpili bez útočníka Marcela Haščáka, v zápase viedli 2:0, ale Liptáci dotiahli dvojgólové manko rovnako ako v piatkovom zápase s Nitrou a aj tentoraz doviedli zápas do predĺženia.

S dvojbodovým odstupom za vedúcou dvojicou sú hráči Michaloviec. Tí sa v Spišskej Novej Vsi rehabilitovali za nedávne prehry so Slovanom (1:6) a Nitrou (0:3). Na ľade nováčika zvíťazili 4:2.

Hráči Nových Zámkov zastavili sériu prehier na čísle štyri. Na víťazstve na ľade Dukly Trenčín 2:1 mal výrazný podiel 19-ročný brankár Viktor Mičík, pre ktorého to bol druhý zápas v extralige, no zároveň prvý, v ktorom odchytal celých 60 minút. Hoci "vojaci" výrazne prestrieľali Novozámčanov (47:21), za Mičíka prepadla iba strela Berishu v 13. minúte, pre ktorého to bol prvý gól v sezóne.

18. kolo TEL:

HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Ingema Michalovce 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Góly: 5. Kuru (Nieminen, Atwal), 60. Vartovník (Giľák, Hamráček) – 3. Suja (Faith, Regenda), 38. Kukuča (Cameranesi), 59. Galamboš (Williams), 60. Kukuča (Macejko)

HK Dukla Trenčín – HC Nové Zámky 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 13. Berisha (Krajč, Kudla) – 20. Jackson, 28. Šiška (Roman)

MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava 3:4 pp (0:2, 2:1, 1:0 – 0:1)

Góly: 23. Obdržálek (Värttinen, Ventelä), 26. Kriška (Ventelä, Hovorka), 54. Paločko (Ilenčík, Mezovský), 65. MacKenzie (Harris) – 4. Yogan (Valach, Kytnár), 17. Harris (Yogan), 31. Jääskeläinen

HKM Zvolen – HC Grotto Prešov 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Góly: 11. Stupka (J. Mikúš, Jedlička), 30. Török (Roy), 36. Krieger (Puliš, Leskinen) – 7. O. Turan (Michnáč, Zagrapan), 47. Welychka (Šimun)

Tabuľka po 18. kole:

1. Slovan Bratislava 18 11 1 1 5 64:45 36

2. Zvolen 18 10 3 0 5 67:52 36

3. Michalovce 18 10 2 0 6 48:54 34

4. Nitra 17 8 4 1 4 66:48 33

5. Košice 17 9 0 2 6 61:44 29

6. Prešov 17 8 1 0 8 51:59 26

7. Trenčín 17 7 0 0 10 43:53 21

8. Poprad 14 5 1 2 6 50:44 19

9. Banská Bystrica 14 4 2 3 5 39:42 19

10. Spišská Nová Ves 15 5 0 2 8 36:43 17

11. Nové Zámky 18 5 0 1 12 44:66 16

12. Liptovský Mikuláš 17 3 1 3 10 40:59 14