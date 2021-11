Hokejisti Bratislava Capitals po tragickom ukončení sezóny bez práce nezostali: 15 hráčov má nové kluby!

To, čo sa pošuškávalo, sa stáva aj realitou. O hráčov Bratislava Capitals, ktorí po tragických úmrtiach útočníka Borisa Sádeckeho († 24) a viceprezidenta Dušana Pašeka ml. (†36).

Šéf bratislavského klubu Ivo Ďurkovič pred dvomi týždňami hráčom a realizačnému tímu po tragických udalostiach v klube oznámil, že mužstvo túto sezónu predčasne končí a môžu si hľadať nové pôsobiská.

Veľmi dobre vedel, že najmä o le­gionárov bude v Európe záujem a slovenských hráčov si zase rozoberú domáce či české kluby.

Tréningy i plat

„Vedel som, že 80 - 90 percent chalanov si nájde nové mužstvá veľmi rýchlo. Niektorí si ich budú hľadať možno trošku dlhšie, ale dovtedy majú u nás k dispozícii ľad a môžu trénovať,“ vyjadril sa Ďurkovič.

„Taktiež bolo povedané, že tí hráči, ktorí si nenájdu nové zamestnanie, tak budú naďalej platení,“ doplnil kapitán Dávid Buc.

Najviac na východ

Do včerajšieho dňa si nové kluby našlo už 15 hokejistov z Capitals a medzi nimi aj útočník Buc.

„Mal som na stole viacero ponúk a napokon som prikývol Michalovciam. Spolu so mnou prišiel do mužstva aj útočník Faith,“ dodal skúsený útočník. Až šesť hráčov z bratislavského tímu zamierilo do extraligy na východ republiky, keď sa posilnili Poprad, Spišská, Košice i Michalovce. Ďalšia trojica chalanov prestúpila do Trenčína a Nových Zámkov.