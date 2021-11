Spoluhráč Andreja Sekeru minul všetky peniaze na lístky pre rodinu: Tréner ho na poslednú chvíľu nechal mimo súpisky

Riley Tufte, spoluhráč slovenského obrancu Andreja Sekeru, mal odohrať svoj tretí zápas kariéry v profilige v rodnej Minnesote. „Hrať zápas proti Minnesote Wild v NHL je pre mňa niečo neuveriteľné. Som veľmi šťastný, neviem sa dočkať zápasu!,“ nechal sa počuť ešte pred vhodením úvodného buly 23-ročný útočník

Bývalý mládežnícky reprezentant USA nastupuje posledné sezóny prevažne v drese Texasu, farmy Stars. Príležitosť vidieť svojho kamaráta v akcii chceli využiť viacerí Tufteho známi. „Zrejme na tribúnach uvidíte viac dresov s mojím menom. Viem, že tam budú aj nejaké dresy, ktoré som obliekal ešte za stredoškolských čias. Môj syn si oblečie dres Dallasu s číslom 27 a nápisom Daddy,“ hovoril šťastný takmer dvojmetrový forvard.

Tufte túžil po tom, aby jeho premiéru doma zažilo čo najviac ľudí, preto všetky peniaze, ktoré mu vďaka povolaniu do tímu NHL pristáli na účet, využil na kúpu vstupeniek. Ani to však nestačilo, preto mu finančne pomohol Nick Bjugstad, hráč Minnesoty. Slušne rozbehnutý príbeh však šťastné vyvrcholenie nemal.

Hlavný tréner Rick Bowness sa na poslednú chvíľu rozhodol nasadiť do zápasu Joela Kivirantu. Tufte sa pritom ešte zúčastnil aj ranného rozkorčuľovania, nepríjemnú správu sa dozvedel iba hodinu pred vhodením úvodného buly.

Maybe the greatest hockey pic I’ve seen this season. Mr. Hockey winner and @UMDMensHockey national champ Riley Tufte makes his NHL debut for the @DallasStars with his young son (far right) watching. pic.twitter.com/HqKx6TeUlt