Najrýchlejšia bitka v histórii KHL? Neuveriteľný knokaut

Hokejista Karlis Čukste a Nikita Dyňak si to chceli rozdať ako tvrdí chlapi. Už pripravení na súboj ich v jednom momente zložila vzájomná rana.

K bitke došlo v závere prvej tretiny, keď Kazaň už vyhrávala rozdielom troch gólov. Lotyšský obranca Čuktas si nervozitu chcel vybiť na Rusovi Dyňakovi.

Obaja si nakorčuľovali do stredového kruhu, zhodili rukavice a pustili sa do seba. Lenže spoločne sa knokautovali jedným presným úderom. Rozhodcovia následne oboch s ľahkosťou oddelili.

Just wait for it.#KHLFight pic.twitter.com/udM5bADMF8