Premiérový gól venoval bratovi do neba: Puk daruje jeho synovi

Kevinov starší brat Jimmy zomrel koncom augusta tohto roku vo vlastnom dome, pričom príčiny smrti neboli konkrétne známe. Iba 31-ročný hokejista po sebe zanechal manželku s dvomi malými deťmi. V NHL hral v jednom tíme aj so Zdenom Chárom či Mariánom Hossom.

Útočník Philadelphie si po svojom prvom zásahu prebiehajúceho ročníka na brata spomenul. Kevin okamžite po strelení gólu adresoval pozdrav bratovi do neba. "Bol to veľký gól, na ktorý nikdy nezabudnem. Zobral som si puk a venujem ho Jimmyho synovi Beauovi," povedal po zápase Kevin Hayes.

In the City of Brotherly Love, Kevin Hayes lights the lamp in his 2021-22 home debut. #CGYvsPHI | #BringItToBroad pic.twitter.com/lPYKrir9kr