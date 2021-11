Víťazná premiéra trénera Neilsona: Poprad po šiestich zápasoch za tri body

Hokejisti Popradu zastavili v Tipos extralige sériu šiestich prehier. V utorkovej predohrávke 16. kola zvíťazili v Nových Zámkoch 5:3, ich nový tréner Corey Neilson si tak pripísal prvý triumf v súťaži.

HC Nové Zámky - HK Poprad 3:5 (1:0, 1:4, 1:1)

Góly: 10. Langkow (Klempa, Bull), 37. Števuliak (Langkow, Bull), 45. Fetkovič (Varga) – 28. Livingston (Svitana, Rymsha), 30. Bjalončík (Vandas, Šišovský), 37. Svitana (Skokan, Drgoň), 40. Dalhuisen (Rymsha, Skokan), 42. Kundrik (Paločko). Rozhodovali: Stano, Goga - Jedlička, Synek, vylúčení: 7:5 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 100 divákov.

Nové Zámky: Lackovič – Bull, Hatala, Holenda, Fereta, Roman, Ligas, Hrabčák – Jackson, Šiška, Farley – Števuliak, Langkow, Klempa – Varga, Fetkovič, Ondrušek – Tóth, Ferenyi, Kurbatov

Poprad: Čiliak – Drgoň, Brejčák, Dalhuisen, Rymsha, Ulrych, Novajovský, Demo – Livingston, Skokan, Svitana – Ully, Arniel, Mešár – Vandas, Bjalončík, Šišovský – Valigura, Kundrik, Paločko



Na juhu Slovenska sa hral od úvodu svieži hokej, hostia mali po troch minútach výhodu presilovky. V nej však Lackoviča poriadne neohrozili a vzápätí po rovnakej situácii na ľade išli do vedenia Zámčania.

Langkow sa v početnej výhode zorientoval pred bránkoviskom najlepšie a poslal puk za chrbát Čiliaka. Do konca prvej tretiny mali potom šance obe mužstvá, ale skóre sa nezmenilo.

Hostia z Popradu však v druhej tretine zlepšili výkon a odmenou im boli tri góly v sieti Lackoviča. Zámčania najskôr nevyužili presilovku, v následnom oslabení inkasovali. Na konci peknej kombinácie bol Livingston.

O 72 sekúnd neskôr poslal Poprad do vedenia Bjalončík a v 36. minúte strelil Svitana tretí gól "kamzíkov". O 21 sekúnd však Zámčania zareagovali gólom Števuliaka. no do kabín si hostia odniesli dvojgólový náskok. Lackoviča prekonal v 40. minúte obranca Dalhuisen.

V tretej tretine premárnil prvú šancu Števuliak, vzápätí strelila piaty gól hostí ich staronová posila Kundrik. O tri minúty neskôr znížil Fetkovič a domáci potom mali aj ďalšie šance. Náskok však mohli zvýšiť aj Popradčania, oba tímy mali niekoľko šancí, ale skóre sa už nezmenilo. Nič na tom nezmenila ani záverečná power play "býkov".