Smutné vyznanie hokejistu Capitals: Dušanovi Pašekovi ml. († 36) sme v čase tragédie telefonovali...

Z mrazivých udalosti zostal zdrvený! Kanadský hokejista Capitals Marc-Oliver Roy (27) prehovoril o tragédiách v bratislavskom klube.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Všetko to odštartovala smrť Borisa Sádeckého, ktorý skolaboval počas zápasu v Rakúsku. O dva dni na to si siahol na život aj Dušan Pašek mladší.

Kanaďan sa s tým stále nemôže zmieriť, s generálnym manažérom mal vynikajúci vzťah.

„Dušana som poznal len štyri mesiace. Chodil som na večeru do jednej reštaurácie a on tam vždy bol. Veľakrát nás prišiel pozdraviť a vyzeral, že je šťastný. V živote mal všetko - autá, byt. Nemal však svoju rodinu a možno to mu chýbalo. Sú to však len moje domnienky,“ povedal Roy pre lapresse.ca.

Kanaďan sa zaradil medzi lídrov ofenzívy Bratislava Capitals a v sezóne bol najproduktívnejším hráčom tímu. Pašeka v čase tragédie hľadali.

„Hľadali sme ho. Pozerali sme sa na WhatsApp a videli sme, že naposledy bol online pred šiestimi hodinami. Niekto z tímu mu volal, ale telefón už nedvíhal,“ prezradil Roy.

Vtedy ešte nikto nepredpokladal, že celá situácia môže takto dopadnúť. Kanaďan sa o tragédii dozvedel až na druhý deň, keď mu prišla správa, že Pašek zomrel.

„Dušan sa v klube staral o všetko. Nebol len generálnym manažérom. Proste robil všetko. Hovorili sme si, že možno pracoval a mal toho na svojich pleciach priveľa,“ vysvetlil Roy, ktorý následne zamieril do Fínska. Vedenie Bratislava Capitals sa rozhodlo v sezóne nepokračovať.