Kapitán Bratislava Capitals si našiel nový klub: Pokračovať bude v extralige

Slovenský hokejový útočník Dávid Buc (34) sa po necelých troch sezónach v klube Bratislava Capitals vrátil do slovenskej extraligy.

Na zmluve sa dohodol s klubom HK Dukla Ingema Michalovce, ktorý o tom informoval na oficiálnej stránke.

Buc bol kapitán Capitals, v ročníku 2021/2022 nastúpil do 14 zápasov v medzinárodnej IHL. Do štatistík si pripísal 1 gól, 2 asistencie, 8 trestných minút a 3 mínusové body. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral 482 zápasov, v ktorých získal 258 bodov. V rokoch 2012 a 2017 získal so Slovanom Bratislava, resp. Banskou Bystricou majstrovské tituly.

Po nedávnych úmrtiach útočníka Borisa Sádeckého a viceprezidenta Dušana Pašeka sa vedenie klubu Bratislava Capitals rozhodlo ukončiť pôsobenie v IHL pre sezónu 2021/2022.

Už osem hráčov z tímu si našlo nové pôsobisko. Okrem Buca zamieril do Michaloviec aj útočník Juraj Faith. K novým spoluhráčom sa už pripojili aj Vojtech Zeleňák (Dukla Jihlava), Samuel Fereta (Nové Zámky), Jamie Arniel (Poprad), Connor LaCouvee (KalPa/Fínsko), Marc-Olivier Roy (SaiPa/Fínsko) a Nikolaj Žerdev (HCM Meran/Tal.).