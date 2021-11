Tréner Ramsay je na chlapcov hrdý: Pre TOTO Slováci nevyhrali Nemecký pohár!

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v záverečnom zápase Nemeckého pohára s domácim výberom 1:4 a obsadili druhé miesto.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Z triumfu na podujatí sa tešili Nemci, tretia priečka patrí Švajčiarsku a štvrtá hráčom Olympijského výberu Ruska.

Slováci zlé vstúpili do zápasu, keď rýchlo prehrávali o dva góly. Podarilo sa im už len znížiť na 1:2 a posledné slovo v zápase mali Nemci, ktorí pridali ešte dva zásahy a upravili na konečných 1:4.

"Som na chlapcov hrdý, tvrdo pracovali a snažili sa zdolať domácich Nemcov. Už po pár sekundách sme dostali gól, čo sa na nich zrejme podpísalo. Nevracali sme sa dozadu a doplatili sme na príliš veľkú agresivitu. Druhá tretina bola lepšia, no proti takémuto dobrému tímu sa ťažko vracia do zápasu,“ zhodnotil tréner Craig Ramsay.

Samuel Buček, strelec jediného gólu, bol sklamaný hlavne zo slabého začiatku. "Ušiel nám začiatok a to rozhodlo. Potom sme sa príliš hrnuli do útoku a Nemci naše chyby využili. Mrzí ma, že som nepridal gól naviac, ktorý by nám možno pomohol k víťazstvu."

Miroslav Šatan, generálny manažér SZĽH, bol s turnajom spokojný.

"Začiatok zápasu nás stál lepší konečný výsledok. Okrem tejto tretiny bol turnaj dobrý a veľa hráčov nám ukázalo svoj potenciál, niektorí dali aj premiérový reprezentačný gól."