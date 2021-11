Slováci mali na dosah triumf na Nemeckom pohári, v rozhodujúcom súboji prehrali s domácim tímom

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v záverečnom zápase Nemeckého pohára s domácim výberom 1:4 a obsadili druhé miesto

Z triumfu na podujatí sa tešili Nemci, tretia priečka patrí Švajčiarsku a štvrtá hráčom Olympijského výberu Ruska.

Slováci mali zlý štart do duelu, keď inkasovali už po 14 sekundách z hokejky Leonharda Pföderla a druhý gól dostali v 6. minúte po strele Tobiasa Riedera. V 26. minúte znížil po individuálnej akcii Samuel Buček, no domácich poslal pred koncom druhej tretiny späť do dvojgólového vedenia Dominik Bittner.

Nemci si v záverečnej tretine postrážili náskok a po samostatnom úniku Riedera zvýšili na 4:1. Je to ich ôsme víťazstvo na podujatí, predchádzajúce dosiahli v roku 2015. Slováci vyhrali štyrikrát, naposledy v roku 2016.

Nemecko – Slovensko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 1. Pföderl (Noebels, Rieder), 6. Rieder (Noebels), 39. Bittner (Eder), 56. Rieder – 26. Buček

SR: Belányi – Čerešňák, Kňažko, Gachulinec, Rosandič, Vitaloš, Ivan, Mudrák, Koch – Mešár, Krištof, Takáč – Regenda, Roman, Holešinský – Hrehorčák, Gríger, Buček - Minárik, Šiška, Valach

Nemci sa dostali do vedenia už po štrnástich sekundách hry. Domáci tím založil útok po vhadzovaní a Leo Pfoederl nezaváhal, keď využil dorážku po strele Marcela Noebelsa. Slovenskí hokejisti mohli odpovedať o minútu neskôr, ale Buček sa proti Strahlmeierovi nepresadil. V 6. minúte udreli opäť domáci hokejisti, po peknej kombinácii skóroval Tobias Rieder. Aj vo zvyšku úvodnej tretiny boli Nemci aktívnejší a Filip Belányi mal pri svojej reprezentačnej premiére plné ruky práce. Pomohla mu aj žŕdka, keď sa dostal do úniku Rieder.

Druhá tretina bola vyrovnanejšia a Slovákom sa podarilo znížiť v 26. minúte. Buček potiahol puk po ľavej strane a z kruhu prestrelil Strahlmeiera. V 32. minúte sa dostal do veľkej šance Pavol Regenda z rovnakej pozície ako Buček a nemecký brankár mal čo robiť, aby Slovensko nevyrovnalo. Hra sa v ďalších minútach dostala do mŕtveho bodu, ani jedna strana si nedokázala vypracovať gólovú príležitosť a ani si dlhodobejšie udržať útočné pásmo. Prvé vylúčenie prišlo až v 35. minúte zápase, keď za nemeckou bránkou fauloval Fohrler. Slováci ku koncu presilovky vyvinuli väčší tlak, no nedokázali ju využiť. Po faule Takáča nasledovala aj početná výhoda Nemcov, ktorí boli jej väčšiu časť nevýrazní, no na konci sa im podarilo usadiť v pásme a od modrej prestrelil brankára Bittner - 3:1. Na konci druhej tretiny sa ešte predviedol Belányi, ktorý zneškodnil teč Uviru po strieľanej prihrávke Noebelsa.

Posledná tretina začala pozvoľnejšie, v štvrtej minúte sa Slovákom podarilo na chvíľu udržať útočné pásmo, no Nemci im nič nedovolili. Domáci tím konzervatívne kontroloval hru a príliš sa nesnažil niečo vymýšľať v ofenzíve. Výber Craiga Ramseyho sa naopak snažil tvoriť a no márne čakal na väčšiu príležitosť. V 53. minúte fauloval Gabriel Dumont a Slovensko si zahralo presilovku, najväčšiu šancu mal Buček, no Strahlmeiera neprekonal. Hneď po jej skončení prešlo Nemecko do útoku a na konečných 4:1 zvýšil po samostatnom úniku peknou strelou pod brvno Rieder.

Ďalší zápas:

Švajčiarsko - OV Ruska 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Góly: 37. Ambühl (Corvi, Moser), 39. Andrighetto (Vermin, Martschini), 59. Pestoni (Alatalo) - 20. Pautov (Sorkin, Cyplakov), 30. Gončaruk

Konečná tabuľka:

1. Nemecko 3 3 0 0 0 11:4 9

2. SLOVENSKO 3 2 0 0 1 11:6 6

3. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 4:12 3

4. OV Ruska 3 0 0 0 3 6:10 0