Slováci v Krefelde naďalej neporazení! V nedeľu zabojujú o celkový triumf

Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli aj v druhom zápase na Nemeckom pohári, keď v sobotu zdolali hráčov Olympijského výboru Ruska 3:1.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zverenci trénera Craiga Ramsayho majú po dvoch dueloch na konte šesť bodov a sú na čele tabuľky. V nedeľu zabojujú o triumf na turnaji s domácim Nemeckom, ktoré má na konte taktiež dve víťazstvá.

OV Rusko - Slovensko 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Góly: 3. Byčkov (Ovčinnikov) - 6. Takáč, 14. Holešinský (Roman), 52. Buček (Gríger, Hrehorčák). Rozhodovali: Kohlmüller (Nem.), Reneau (USA) - Merk (Nem.), Zunde (Lot.), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.

OV Rusko: Samonov - Pautov, Minulin, Rogov, Sedov, Morozov, Ščemerov, Sokolov, Byčkov – Dynjak, Garajev, Geraskin – Gončaruk, Bardakov, Ťanulin – Guskov, Sorkin, Cyplakov – Ovčinnikov, Krutov

SR: Tomek – Čerešňák, Kňažko, Gachulinec, Rosandič, Vitaloš, Ivan, Mudrák, Koch – Mešár, Krištof, Takáč – Holešinský, Roman, Regenda – Hrehorčák, Gríger, Buček - Minárik, Šiška, Valach



Rusi začali náporom a už v 3. minúte sa dostali do vedenia. Ovčinnikov vybojoval puk pri mantineli, prihral pred bránku Byčkovovi a ten prekonal Tomeka.

Slováci dokázali odpovedať už po troch minútach, keď Takáč zachytil rozohrávku súpera, potiahol puk a presnou strelou vyrovnal. Zápas mal od začiatku vysoké tempo, puk lietal po klzisku a hra sa neustále presúvala zo strany na stranu.

Slováci si zahrali od 9. minúty prvú presilovku, ale príliš im nevyšla. Aj po nej však boli aktívnejší a v 14. minúte išli do vedenia. Opäť využili zlú prihrávku súpera, ktorú zachytil Holešinský. Prvá strela mu nevyšla, ale dorážku už premenil - 2:1. Rusi mohli vyrovnať v závere tretiny, no Guskova vychytal Tomek.

V 21. minúte mohol poslať Slovákov do dvojgólového vedenia Kňažko, ale netrafil odkrytú časť bránky. V 25. minúte sa nepresadil Roman a o chvíľu neskôr zoči-voči Samonovovi ani Buček. Následná ruská presilovka gól nepriniesla, no krátko po nej sa dostala "zborná" do prečíslenia a Krutovovi chýbal len kúsok k vyrovnaniu.

Ďalšiu veľkú šancu mal v 37. minúte Sorkin, ktorého šancu vychytal Tomek. Slováci ubránili aj druhé oslabenie a do tretej tretiny išli s jednogólovým náskokom.

V nej Rusi držali puk a snažili sa tvoriť, no proti dobre organizovanej defenzíve súpera to nemali ľahké. Nedokázali si vytvoriť súvislý tlak a súper ich držal mimo streleckých pozícií. Ramsayho zverenci ubránili aj tretie oslabenie v zápase, Krištof sa v ňom dokonca dostal do nájazdu, no neprekonal Samonova. V 51. minúte sa to však podarilo presnou strelou švihom Bučekovi a Slováci viedli 3:1. Náskok už z rúk nepustili a nič na tom nezmenila ani dvojminútová hra Ruska bez brankára.



ďalší zápas:

Nemecko - Švajčiarsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 28. Rieder, 59. Pföderl, 60. Hager



tabuľka:

1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 10:2 6

2. Nemecko 2 2 0 0 0 7:3 6

3. OV Ruska 2 0 0 0 2 4:7 0

4. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 1:10 0