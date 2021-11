Zúfalý plač na cintoríne v Trenčíne: Sádeckého († 24) pochovali tam, kde Demitru!

Cintorínom na Hornom Šianci v Trenčíne sa v sobotu ozývali zúfalé náreky. Úzky rodinný kruh, hokejoví i nehokejoví priatelia sa totiž prišli rozlúčiť s hokejistom Borisom Sádeckým, ktorý zomrel nečakane na zlyhanie srdca počas zápasu v Rakúsku.

Pohrebný sprievod viedli Borisovi rodičia - otec František a mama Martina spolu s Borisovou priateľkou Šárkou. Nechýbali ani mnohé osobnosti z hokejového prostredia. Sádeckého pochovali na rovnakom cintoríne, na ktorom odpočíva aj legendárny Pavol Demitra.

Posledná rozlúčka s hokejistom Bratislava Capitals Borisom Sádeckým sa uskutočnila v sobotu v úzkom kruhu rodiny a najbližších priateľov na trenčianskom cintoríne na Hornom Šianci. Trúchliaci pozostalí vopred prosili, aby sa fanúšikovia a široká verejnosť prišli s ich milovaným Borisom rozlúčiť až počas ďalších dní, v sobotu tak prišla len pozvaná rodina a najbližší priatelia z hokejového i nehokejového prostredia.

Queen i zúfalý plač

Boris odišiel na večnosť veľmi predčasne, iba ako 24-ročný. Najprv skolaboval v Dorbirne počas zápasu, o päť dní neskôr zomrel v nemocnici v Rakúsku. O dva dni nato si siahol na život generálny riaditeľ klubu Capitals Dušan Pašek ml. Celý smútočný obrad sa začínal skladbou Who Wants to Live Forever od legendárnej kapely Queen.