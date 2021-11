Sen slovenských hokejistiek o olympiáde sa rozplynul: Sme sklamaní, bolí to...

Sen slovenskej reprezentácie hokejistiek o účasti na ZOH 2022 v čínskom Pekingu sa definitívne rozplynul.

Zverenky trénera Tomáša Segíňa totiž na kvalifikačnom turnaji vo švédskej Lulee po štvrtkovej prehre s domácimi 0:3 podľahli v sobotu aj výberu Francúzska 1:3.

Keďže pod päť kruhov postúpia len víťazky turnaja, Slovenky o túto možnosť už prišli. Francúzky totiž majú na svojom konte už šesť bodov, hráčky SR sú stále bez bodu. Rozlúčku s turnajom absolvujú slovenské hokejistky v nedeľu duelom proti hráčkam Kórejskej republiky.

"Úprimne poviem, že to bolí, je to sklamanie. Plány boli iné a robili sme pre ne maximum. Dievčatá si musia uvedomiť, ako pracujú v kluboch a koľko úsilia do toho dávajú. Ženský hokej dostáva podporu ako od nás, členov realizačného tímu, tak aj od zväzu. Dievčatá ju však musia potvrdiť na ľade. Žiaľbohu, v tomto zápase sa to nestalo," povedal tréner Segíň podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

V sobotňajšom súboji mali Slovenky zlý začiatok a už v 82. sekunde inkasovali z hokejky Estelle Duvinovej. V prvej tretine Francúzky prestrieľali slovenské hokejistky 13:3, no stav sa už nemenil.

Aj začiatok druhej časti priniesol gól v slovenskej bránke, Nikolu Zimkovú prekonala Gwendoline Gendarmová. V druhej dvadsaťminútovke už boli hráčky SR strelecky aktívnejšie (11:8), no rovnako ako vo štvrtok proti Švédkam im nevychádzala koncovka. Keď v 51. minúte vo vlastnom oslabení Lore Baudritová pridala tretí góly Francúzok, bolo rozhodnuté.

Potom síce kapitán slovenského výberu Nicol Lucák Čupková z trestného strieľania skorigovala, no to bolo zo strany Sloveniek všetko, keďže francúzske reprezentantky si už ustrážili dvojgólový náskok. V tretej tretine mali slovenské hokejistky výraznú strelecké prevahu (14:2), no nestačilo im to na úspešný výsledok.

"Cítim sklamanie. Veľké sklamanie... Na takomto turnaji sa musí dať do každého striedania všetko. Nemám pocit, že by sa nám to v zápase proti Francúzkam darilo. Až na konci tretej tretiny sme začali konečne strieľať na bránku, vynútili sme si presilovky aj šance. Ibaže na takomto podujatí ich musíme dokázať využiť. Proti Kórejčankám musíme odohrať kvalitný zápas, aby sme mohli odísť so cťou," uviedla na HockeySlovakia.sk obrankyňa Lenak Čurmová.

Iná zadáčka Lívia Kúbeková doplnila: "Som sklamaná a smutná. V šatni pred začiatkom sme si povedali, že do zápasu ideme naplno a že ho vyhráme. Že odovzdáme v ňom maximum. Bohužiaľ, nestalo sa. Hokej sa nehrá ani na dvadsať, ani na štyridsať minút. Táto prehra zanechá vo veľa dievčatách veľkú ranu. Musíme sa z nej poučiť. Premárnili sme šancu postúpiť na olympiádu. Šancu, ktorá tu nie je každý deň."

Slovenské hokejistky sa zatiaľ na ZOH predstavili len raz, na olympijských turnaj sa prebojovali vo Vancouveri 2010. Pod piatimi kruhmi v Kanade obsadili Slovenky poslednú ôsmu priečku, keďže prehrali všetkých päť duelov.