Slovenskom v úvodnom vystúpení na Nemeckom pohári deklasovalo výber Švajčiarska 7.1.

Mešár svoj debut v národnom drese okorenil brilantnou akciou. Situácia určite neunikla ani skautom z NHL. Mnohí odborníci mu v nasledujúcom drafte predpovedajú výber v prvom kole.

#2022NHLDraft prospect 🇸🇰 Filip Mešár (F) with a beautiful move in his Men’s National Team debut.



🎥: RTVS pic.twitter.com/2jTpuWxiGv